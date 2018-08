Gonzalo Higuain al Milan stravolge il calciomercato | ora si scatena anche l' Inter

Milan - visite mediche per Gonzalo Higuain : entusiasmo alle stelle dei tifosi rossoneri [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Gonzalo Higuain : in giornata la firma sul contratto : L’attaccante argentino è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per sostenere le visite mediche, dopodiché si recherà in sede per la firma sul contratto Gonzalo Higuain è arrivato alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche con il Milan, ultimo passaggio da compiere prima della firma del contratto con il club rossonero. Ad accogliere l’attaccante c’erano una cinquantina di tifosi, che hanno ...

Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan - Leonardo Bonucci alla Juventus. Maxi operazione conclusa : E' definita la Maxi operazione fra Milan e Juventus, che porterà in rossonero Higuain e Caldara, e in bianconero Bonucci. Come confermano fonti vicine alla trattativa, gli ultimi ostacoli sono stati superati. Higuain si trasferirà al Milan in prestito per una cifra attorno ai 18 milioni di euro, con diritto di riscatto a 36 milioni. Bonucci e Caldara saranno scambiati, entrambi con una valutazione da 40 milioni. Bonucci domani ...

Milan-Higuain - Gonzalo a colloquio con Leonardo : le prossime ore decisive per il passaggio dell’argentino ai rossoneri : Sono ore calde per il passaggio di Gonzalo Higuain al Milan, dopo l’incontro con la Juventus l’attaccante a colloquio con Leonardo Queste ore potrebbero essere decisive per il passaggio di Gonzalo Higuain dalla Juventus al Milan. Dopo l’incontro tra il procuratore-fratello dell’attaccante e l’argentino (appena tornato dalle vacanze) con la società bianconera, Nicolas Higuain è a colloquio con Leonardo. Il ...

Milan su Gonzalo Higuain - la prima mossa di Leonardo : telefona a Marotta per convincere la Juve : Nuova gestione, vecchi amori. Gonzalo Higuain sembrerebbe essere ancora l'obiettivo principale del nuovo Milan . Secondo quanto riporta La Repubblica , il dt rossonero Leonardo avrebbe già preso ...

Juve. Daniele Rugani e Gonzalo Higuain passano al Chelsea : Un sacrificio necessario per finanziere Cristiano Ronaldo alla Juve. La Vecchia Signor lavora per definire il futuro di Daniele Rugani

Milan : blitz per Morata - il 'piano B' è Gonzalo Higuain (RUMORS) : Un duplice obiettivo nella missione inglese dei dirigenti del Milan. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sarebbero volati a Londra [VIDEO], non solo per incontrare i vertici di Elliott Management Corporation che sono, ufficialmente, i nuovi proprietari del club, ma anche per tentare il colpo grosso per l'attacco. Alvaro Morata rientra da oltre un anno nella lista dei desideri del diavolo ed oggi sarebbe il nome prescelto per rinforzare il ...

Boom Milan : nuovo affare “alla Bonucci” - obiettivo Gonzalo Higuain! : Milan pronto a scatenarsi, sempre dopo aver avuto il via libera dall’Uefa, Mirabelli ha messo nel mirino il Pipita Higuain I tifosi del Milan stanno vivendo emozioni contrastanti in questa prima fase di calciomercato. Da un lato sta salendo sempre più l’ansia per conoscere le decisioni dell’Uefa in merito a possibili sanzioni contro i rossoneri, dall’altro le voci di mercato che stanno facendo sognare i supporters. ...

HIGUAIN AL MILAN?/ La cessione di Donnarumma per arrivare a Gonzalo? : HIGUAIN al MILAN? I rossoneri provano il Bonucci-bis: la Juventus vuole vendere il Pipita al miglior offerente in cambio di un assegno da almeno 50/60 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Gonzalo Higuain sempre più lontano dalla Juventus : 'Sì - mi piacerebbe giocare lì' - è quasi addio : Il futuro di Gonzalo Higuan sempre più lontano dalla Juventus . Il centravanti argentino sarebbe nell'orbita del Chelsea ed è lui stesso a lanciare più di un indizio da Barcellona, ritiro mondiale ...

Gonzalo Higuain - la maledizione Champions : la Juventus può cederlo - senza di lui il Real Madrid... : Sacrificare Gonzalo Higuain per vincere la Champions: potrebbe essere questo il piano per la rifondazione della Juve che Max Allegri ha in mente. Anche se due anni fa la Signora aveva scommesso sull' ...

Gonzalo Higuain - ipotesi clamorosa : chi lo vuole scippare alla Juventus : Maurizio Sarri ha le valigie pronte e aspetta solo l'accordo definitivo tra Aurelio De Laurentis e Roman Abramovich e nel frattempo pensa già a portare in Inghilterra uno dei giocatori di punta dei ...