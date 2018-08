Goethe | se il genio letterario è anche figlio del suo tempo

ilgiornale

(Di giovedì 2 agosto 2018) "L'epoca più importante per un individuo è senz'altro quella della sua formazione; epoca che, nel mio caso, si conclude con ciò che è dettagliatamente raccontato nei volumi di Poesia e verità". Così parlava, il più grande poeta tedesco, al suo amico Eckermann nel 1824, mentre era impegnato a redigere il quarto libro delle sue memorie. Aveva cominciato a progettare la sua autobiografia nel 1809, a 60 anni (era nato nel 1749). Ci pensava già da qualche anno: nel 1806 scriveva al pittore Philipp Hackert (che gli impartì lezioni di pittura durante il viaggio in Italia) a proposito del "dovere di preservare nel ricordo ciò che pare scomparso per sempre". Con il passare degli anni si era reso conto della straordinaria epoca in cui era vissuto: da ragazzo aveva potuto ancora assistere a Francoforte, la sua città, il 18 agosto 1765, alla medievale cerimonia d'incoronazione a Imperatore ...