Gli Usa crescono del 4 | 1% Trump smentisce i ' guru'

Beach volley - World Tour 2018 Vienna. Rivali austriaci per Nicolai/Lupo. Sarà Italia-Usa neGli ottavi femminili? : Si profila un Italia contro Stati Uniti negli ottavi di finale femminili, già raggiunti oggi a sorpresa da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, in una settimana di gare, hanno inanellato ben nove successi consecutivi. Le azzurre attendono la vincente della sfida tra la coppia a Stelle e Strisce Hughes/Summer e le ceche Kolokova/Kvapilova e soprattutto attendono una giornata di riposo in vista della sfida per l’ingresso ai quarti in ...

Marchionne sarà commemorato pubblicamente nel Duomo di Torino il 14 settembre. Poi cerimonia anche neGli Usa : Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, scomparso la settimana scorsa dopo oltre 14 anni di attività all'interno del gruppo, sarà ricordato il prossimo 14 settembre, nel Duomo di Torino, con una commemorazione pubblica in programma alle ore 11. Lo riferisce Fca in una nota. L'arcivescovo di Torino, S.E. Rev. Cesare Nosiglia, celebrerà una Messa solenne, alla presenza dei familiari, dei ...

Antonio LoGli ha ucciso Roberta Ragusa per motivi economici. Le motivazioni della sentenza d'Appello : Il movente che ha spinto Antonio Logli a uccidere la moglie Roberta Ragusa è sostanzialmente economico. Lo affermano i giudici della corte d'Appello di Firenze nelle motivazioni della sentenza che in secondo grado ha confermato la condanna dell'uomo a vent'anni di carcere per omicidio e distruzione di cadavere.La Corte d'Appello rileva che "la coppia Logli-Ragusa versava da tempo in irreversibile stato di crisi matrimoniale a causa della ...

Accor acquisisce 21c Museum Hotels neGli Usa : AccorHotels ha annunciato la firma dell'Accordo per acquisire l'85% di 21c Museum Hotels, società di gestione alberghiera che riduce i confini tra musei e alberghi per offrire un'esperienza di viaggio ...

Dazi - Coldiretti : con lo stop di Cina +283% sbarchi di Soia daGli Usa in EuropaSBARCHI SOIA USA IN EUROPA : L’Unione Europea ha aumentato del 283% le importazioni di SOIA statunitense duramente colpita dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti del gigante orientale. E’ quanto afferma la Coldiretti nel rendere noti i dati del primo report della Commissione Europea dal quale si evidenzia che stanno già avvenendo le maggiori importazioni di SOIA dagli USA previste dalla tregua sancita dall’incontro tra ...

La fiGlia di Asia Argento e Morgan chiede scusa : "Anche ai miei genitori : ho dato un’altra occasione per criticarli" : Nei giorni scorsi, aveva fatto notizia per aver vandalizzato un bus Atac pubblicando le foto dell'atto su Instagram: stiamo parlando di Anna Lou Castoldi, 17enne figlia dell'attrice Asia Argento e del cantante Morgan. Ora la figlia dell'ex coppia di artisti torna sui suoi passi e chiede scusa, sempre tramite social.Oggi, infatti, Anna Lou ha pubblicato una lunga lettera di scuse in una storia su Instagram, spiegando le motivazioni del suo errore ...

USA - indice PMI manifatturiero luGlio rivisto al ribasso - report Markit : Rivista al ribasso la stima iniziale sull'indice dell'attività manifatturiera degli Stati Uniti, elaborato da Markit. A luglio, il settore secondario è sceso a 55,3 punti rispetto ai 55,5 della prima ...

USA - 219 mila posti di lavoro in più a luGlio - sondaggio ADP : E' cresciuta più delle attese l'occupazione negli Stati Uniti, confermando la buona salute del mercato del lavoro. Gli occupati hanno registrato un incremento di 219 mila unità, superiori alle 186 ...

USA : stima ADP luGlio batte attese +219 mila posti di lavoro : Negli States e' stato reso noto che la stima ADP, National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di luglio, una crescita di 219 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato nettamente superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un ...

LuGlio letale per il Giappone : oltre 300 morti in un solo mese a causa deGli eventi meteorologici : oltre 300 persone hanno perso la vita nel mese di Luglio a causa di disastri legati alle condizioni meteo in uno dei mesi più letali degli ultimi anni del Giappone. Prima sono arrivate precipitazioni record, che hanno portato gravi alluvioni e frane nel Giappone occidentale, costate la vita ad almeno 220 persone, con 9 ancora dispersi e ormai considerati morti. A questa tragedia sono seguite temperature record che hanno raggiunto i 40°C, ...