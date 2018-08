Gli sviluppatori di Crackdown 3 vogliono evitare gli errori commessi con Crackdown 2

Spunta un'immagine della mappa di Anthem che secondo Gli sviluppatori rispecchia più o meno la grandezza finale del mondo di gioco : Tra le tante, molte domande che abbiamo sull'ambizioso RPG di BioWare, Anthem, una riguarda il suo mondo di gioco e quanto questo sarà grande. Di recente, è stata rivelata un'enorme porzione della mappa di Anthem e, a quanto pare, l'immagine comparsa rispecchierebbe quasi nella sua interezza il mondo di gioco.Come riporta Gamingbolt, Brenon Holmes di BioWare ha risposto in una discussione su Reddit, dove veniva chiesto se la mappa mostrata di ...

Gli sviluppatori di Detroit e Heavy Rain perdono la causa contro un ex-dipendente dello studio : Alcuni di voi ricorderanno il polverone alzatosi attorno a Quantic Dream un po' di mesi fa, quando lo studio venne accusato da alcuni ex dipendenti di essere un ambiente lavorativo tossico.Ebbene, riporta Eurogamer, il caso Quantic Dream (stiamo parlando degli sviluppatori di Detroit e Heavy Rain) ha dei risvolti. Oltre alle cause legali mosse da parte di Qauntic Dream contro le testate giornalistiche che hanno mosso indagini in questa ...

Google aggiorna le norme per Gli sviluppatori che intendono pubblicare sul Play Store : le novità : Google esamina di continuo le proprie politiche in tema di app ammissibili all'interno del Google Play Store, e le aggiorna con frequenza L'articolo Google aggiorna le norme per gli sviluppatori che intendono pubblicare sul Play Store: le novità proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Dead Cells raccontano la loro formula per il successo : ogni membro dello studio è pagato allo stesso modo : Dead Cells si appresta a lasciare l'accesso anticipato di Steam su PC e ad arrivare su console il prossimo 7 agosto, in una release molto attesa dai fan che hanno saputo apprezzare il lavoro compiuto dal piccolo team indipendente di Bordeaux, Motion Twin.Uno dei membri dello studio, il game designer Sébastien Bénard, ha potuto parlare delle peculiari dinamiche interne del team in una intervista concessa a Kotaku, spiegando le ragioni del ...

Gli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey si aspettano molto dalla prossima generazione di console : Mentre alcuni si sono concentrati sull'attuale generazione all'E3 2018, altri sviluppatori guardano già al futuro, basti pensare a Bethesda con The Elder Scrolls 6 e per certi versi anche Starfield.Come riporta Gamingbolt, l'EVP di Ubisoft Lionel Raynaud ha parlato di come la tecnologia next-gen potrà espandere la saga di Assassin's Creed, è infatti convinto che un singolo Assassin's Creed potrà contenere diversi periodi storici e grazie ...

Gli sviluppatori di Civilization e XCOM sono al lavoro su una nuova IP : Firaxis può essere uno dei team più coerenti e più talentuosi del settore. Il team ha realizzato una serie di giochi Civilization assolutamente fantastici e hanno modernizzato con successo XCOM con i loro reboot del classico franchise.Tuttavia, sembra che la compagnia stia cercando di prendersi una pausa dalle due IP, o almeno così sembra da quanto dichiarato dal presidente di 2K David Ismailer in un'intervista con GamesIndustry.biz. Parlando al ...

Spider-Man : Gli sviluppatori anticipano il ritorno nel gioco di un iconico villain? : Solo pochi mesi ci separano dall'uscita di Spider-Man, l'atteso titolo sviluppato da Insomniac Games che sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2018 in esclusiva per PS4.Sony si sta divertendo a promuovere il gioco pubblicando una miriade di contenuti a tema Spider-Man, inclusa una interessante pagina del Daily Bugle che potrebbe contenere un indizio sul ritorno nel gioco di uno dei villain iconici dell'Uomo Ragno. Come segnala ...

God of War : Gli sviluppatori cercano un concept artist per lavorare su nuove divinità : Non è passato molto tempo dalla pubblicazione di God of War ma visti i risultati di tutto rispetto (con più di 5 milioni di copie in un mese), un sequel era decisamente prevedibile. Del resto God of War è una delle saghe di punta di Sony e con questo reboot Cory Barlog ha solo rinvigorito l'IP.Come riporta Gamingbolt, sembra che un nuovo ciclo di sviluppo sia nell'aria (sequel diretto o qualche sorta di espansione). Sul suo sito ufficiale Sony ...

Quarta beta di iOS 12 - watchOS 5 e tvOS 12 aGli sviluppatori - : iOS 12 cambia il modo in cui gli utenti iOS vedono il mondo con la realtà aumentata , con le Memoji e FaceTime di gruppo ; le comunicazioni diventano divertenti ed espressive, e Screen Time aiuta gli ...

System Shock : Gli sviluppatori ci aggiornano sullo stato di sviluppo e annunciano un'Alpha : Nightdive Studios è al momento alle prese con il remake di System Shock, poco fa hanno condiviso con i fan alcun immagini e qualche news su quello che a breve arriverà.Come riporta DualShockers, i ragazzi di Nightdive hanno affermato che a settembre sarà disponibile quella che loro chiamano "Adventure Alpha", una modalità in cui i finanziatori del progetto possono esplorare la Citadel senza la presenza nemica e raccogliere oggetti o ascoltare ...

Gli sviluppatori di Days Gone stanno assumendo per una nuova IP : Days Gone non è ancora uscito che lo studio dietro al gioco, ovvero Sony Bend, si sta già preparando al prossimo progetto, come possiamo vedere su Greenshouse.Il sito presenta infatti da qualche giorno è un annuncio di lavoro da parte dello studio, Sony Bend sta cercando un Senior Concept Artist che dovrà occuparsi del comparto artistico di una nuova IP tripla A.Naturalmente rilevare ulteriori informazioni non è facile, per il momento possiamo ...

Gli sviluppatori riceveranno il visore Magic Leap One quest'estate : Dopo qualche anno di attesa Magic Leap ha finalmente annunciato che quest'estate gli sviluppatori cominceranno a ricevere il Magic Leap One Creator Edition, il visore sarà dotato di un chip Nvidia Tegra X2 multi-core.Come riporta Tech Crunch, durante una live su Twich gli sviluppatori hanno parlato delle specifiche tecniche del prodotto, come il fatto che il cervello del dispositivo sarà un Nvidia Tegra X2, uno degli esponenti più potenti sul ...

Gli sviluppatori di Darksiders 3 annunciano Remnant : From the Ashes - un nuovo shooter survival in terza persona : Gunfire Games, gli sviluppatori di Darksiders 3, hanno annunciato Remnant: From the Ashes, uno sparatutto survival in terza persona in arrivo nel 2019.Come riporta VG247.com, il gioco è ambientato in un futuro post-apocalittico, dove la Terra è stata conquistata da esseri "extradimensionali", misteriosi e volatili chiamati The Root.Per sopravvivere all'assalto, i giocatori porteranno la battaglia in altre dimensioni in cui combatteranno ...

Ghost of Tsushima : l'obiettivo deGli sviluppatori è realizzare un mondo di gioco vivo che si muoverà intorno ai giocatori : Il prossimo gioco di Sucker Punch non sarà inFamous o Sly, le serie che li hanno resi così popolari all'inizio, ma piuttosto, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima è un gioco d'azione ambientato nel Giappone feudale e quando il suo gameplay è stato svelato sul palco dell'E3 di Sony lo scorso mese, quello che spiccava più di ogni altra cosa era il suo splendido mondo aperto.Quel mondo è apparentemente un importante punto di riferimento per Sucker ...