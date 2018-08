Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni individuali a due ministri del governo turco

Stati Uniti e Cina ci riprovano - nuovi spiraGli contro la guerra commerciale? : Gli Stati Uniti e la Cina stanno cercando di riavviare i colloqui finalizzati a scongiurare una guerra commerciale tra le due maggiori economie del mondo. A sostenerlo sono diverse fonti vicine ai vertici delle rispettive amministrazioni, che precisano come i rappresentanti diplomatici del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin e ...

Scoperto un comitato d'affari a Messina - tra Gli arrestati l'ex presidente del ConsiGlio comunale : C'è anche l'ex presidente del Consiglio comunale di Messina, Emilia Barrile, tra gli indagati dalla Dia che ha eseguito al momento 13 provvedimenti cautelari (un arresto in carcere, dieci ai domiciliari e due misure interdittive) nell'ambito di una indagine della Procura che ha svelato l'esistenza di un comitato d'affari che gestiva la cosa pubblica per fini privati.La donna, che è ai domiciliari, è accusata di associazione ...

Tweet populisti dalla Russia anche sulla politica italiana. Come neGli Stati Uniti : In varie occasioni, negli ultimi anni, hanno attivamente rilanciato i contenuti di profili di Twitter in italiano che sostenevano le posizioni dei partiti populisti oggi al governo

QueGli spiraGli di dialogo tra Stati Uniti e Iran : Il settore energetico è di vitale importanza per l'economia dell'Iran, che il mese scorso ha esportato 2,8 milioni di barili di petrolio e condensati. Ma l'angusto braccio di mare tra l'Iran e l'Oman,...

PattuGlie dinamiche e statiche - così l'Esercito controlla il territorio : Dopo essersi sottoposti a duri allenamenti, aver fatto briefing e approntamento logistico, i militari di Strade Sicure scendono in campo. «L'operazione è articolata su Pattuglie...

Martedì verso mezzogiorno due ladri hanno rubato tre gioielli della famiglia reale svedese dalla cattedrale che li conservava a Strängnäs, a ovest di Stoccolma, mentre era aperta ai visitatori. Si tratta di due corone e una sfera d'oro, perle e

Richard Dreyfuss al Magna Grecia Film Festival : "Gli Stati Uniti vivono una involuzione" : Grandi ospiti e confessioni inattese. Invitato a Catanzaro, per la quindicesima edizione del Magna Graecia Film Festival , dedicata a Vittorio De Sica, l'attore Richard Dreyfuss, venerato interprete ...

Caso Boeri : perché Gli esperti di numeri sono detestati dai politici : La reazione della politica di fronte ai dati sgraditi? La squalifica. E la responsabilità di questa manipolazione è soprattutto di giornalisti e studiosi

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT, nel mese di giugno il tasso di disoccupazione (che misura la percentuale di persone che cercano un lavoro senza trovarlo) è cresciuta di due decimi di punto percentuale rispetto a maggio, arrivando così al

Legalmente, da domani, dopo che il principale distributore ha vinto una causa con il dipartimento di Stato

Sony : Gli abbonati al servizio PlayStation Plus sono 33.9 milioni : Dopo l'annuncio dei risultati finanziari di Sony per l'anno fiscale 2018 (nel periodo compreso tra il 1 ° aprile e il 30 giugno 2018), il gigante dell'elettronica ha condiviso ulteriori informazioni sui suoi guadagni.Come segnala Dualshockers, dall'ultimo trimestre, Sony ha deciso di rendere trasparente il numero di abbonati PlayStation Plus nella sua documentazione sugli utili, a ulteriore testimonianza del fatto che le entrate fornite dal ...

Stati Uniti - donna uccide la fiGlia di 17 mesi facendole mangiare del sale : Una donna americana di 25 anni, originaria del South Carolina, ha avvelenato la figlia più piccola di 17 mesi dandole da mangiare molto sale. Il motivo del gesto della donna risiede nella disperata volonta' della giovane di riavvicinare il marito con cui stava divorziando. Per questo omicidio, mercoledì scorso, la ragazza è stata condannata a scontare una pena di 30 anni di reclusione in via definitiva. Giovane donna uccide la figlia con il ...