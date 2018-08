Gli ingaggi in Serie B | quanto vale lo stipendio minimo dei calciatori

Bonucci - che taGlio sull'ingaggio : da 8 milioni a 5.5 a stagione : TORINO - Uno dei momenti più critici, un passaggio che ha fatto saltare più di una trattativa, arriva alla definizione della voce 'ingaggio'. Le proposte del club e le richieste del giocatore ...

Bonucci in ginocchio dalla Juventus. Marotta : prima si taGli l'ingaggio e chieda scusa : TORINO - Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus . Tutto parte da qui, come ha anticipato in diretta Michele Criscitiello, lunedì sera alle 23 su Sportitalia. Il difensore l'ha fatto sapere al ...

Calciomercato : corsa ad ingaggiare Gli svincolati del Bari : Il parco giocatori del Bari in dismissione fa gola a molti club di serie A e B: l’organico, secondo il sito Transfermarkt.it aveva un valore di oltre 12 milioni di euro e cosi’ c’e’ la corsa ad ingaggiare a parametro zero i pezzi pregiati. L’esterno d’attacco Galano, autore di 15 reti nell’ultimo campionato di B aspetta gli ultimi passaggi legali della fine sportiva del Bari per sottoscrivere un ...

Ligue 1 - Balotelli al MarsiGlia è già un caso? Ingaggio alto - furia Payet : Deve ancora arrivare, ma è già un problema. Non tanto perché i futuri colleghi hanno già cominciato ad allenarsi senza di lui, ma per i potenziali confronti tra i conti in banca. L'Ingaggio di Mario ...

L'ingaggio? Affare per Gli Agnelli La formula delle sponsorizzazioni L'esempio è quello di Roger Federer : Cristiano Ronaldo alla Juve per la cifra monstre di 350 milioni o più tra ingaggi, clausole di trasferimento, tasse e commissioni? Potrebbe rivelarsi un Affare anche per Exor, la holding di casa Agnelli che oltre alla Juventus controlla Fca e Ferrari. Ronaldo, che guadagna già oltre 100 milioni l'anno dai suoi sponsor personali, potrebbe portare in dote ricche partnership commerciali per la squadra bianconera e anche dopo aver ...

Mondiale - chiamano il fiGlio in onore di Golovin : lo Spartak lo ingaggia - : Il Mondiale di Russia 2018 è destinato ad essere il Campionato del Mondo più bello degli ultimi tempi, ma una famiglia russa, in particolare, di certo non scorderà mai questo torneo. Il motivo? Dopo la vittoria della formazione di casa contro l'Arabia Saudita, la ...

Calciomercato CaGliari - sogno Gonalons per il club rossoblu : operazione complessa causa ingaggio : Il Cagliari ha messo gli occhi su Gonalons, centrocampista francese che non ha trovato molto spazio alla Roma: trattativa complessa per via dell’ingaggio del giocatore Ufficializzato il colpo Srna, il Cagliari non si ferma e ha in mente di rinforzare il proprio centrocampo con Maxime Gonalons. Il club sardo ha deciso di provarci, effettuando un sondaggio con la Roma per capire la fattibilità dell’operazione. LaPresse/AS ...