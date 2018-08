Gli antichi Statuti del ' 500 codificano festeggiamenti e rievocazioni tardo

La guerra deGli antichi spartiti - dopo l'antifonario di Pavia spunta a Novara un graduale di inizio XI secolo : Il ritrovamento fatto da don Paolo Milani, direttore dell'Archivio della Diocesi di Novara: "Il nostro libro liturgico più vecchio di una cinquantina d'anni"

La guerra deGli antichi spartiti - dopo l'antifonario dell'XI secolo di Pavia spunta il graduale del Mille : Il ritrovamento fatto da don Paolo Milani, direttore dell'Archivio della Diocesi di Novara: "Il nostro libro liturgico più vecchio di una cinquantina d'anni"

I primati deGli antichi Romani : Settori di eccellenza come il diritto o lo sport o più deprecabili come la corruzione. Non è un caso se ancora oggi, a distanza di secoli, dobbiamo ancora molto alla cultura latina.

Capri - Baia e Pozzuoli : ecco dove Gli antichi romani trascorrevano le loro vacanze : Estate di sole, mare e divertimento: non si tratta di una moda recente, e anche gli antichi romani si concedevano spesso lunghi soggiorni nelle loro ville al mare. I luoghi preferiti? Capri, Pozzuoli e Baia.Continua a leggere

Gli antichi Romani cacciavano le balene nel Mediterraneo : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Terra dei Fuochi : Biologi - grani antichi e germoGli per eliminare i metalli pesanti : "La scienza che non si occupa della tutela della salute umana " ha affermato in apertura dei lavori il senatore Vincenzo D'Anna, presidente dell'Onb " non è la scienza del futuro. Abbiamo deciso di ...

Con bagni pubblici e caserme - Gli antichi Romani diffusero anche la tubercolosi : Gli altri hanno gradualmente 'conquistato' il mondo. Un globulo bianco, in rosso, si avvolge intorno al batterio della tubercolosi. - Corbis Via nave. Poco prima del 300 a.C., una delle sottofamiglie ...

L'Emilia in pole position punta sui grani antichi - sementi più nobili che non richiedono l'uso di Glifosato cancerogeno : Roma - L'Italia torna a coltivare i grandi antichi, più pregiati e nobili, con maggiori proprietà rispetto alle varietà selezionate in passato per fini industriali. La coltivazione dei grani antichi ...

PuGlia - un viaggio alla scoperta di Castellaneta tra panzerotti e borghi antichi : Il racconto di questo viaggio in Puglia parte con cipolla, sedano e polpo fresco in cartoccio serviti con panzerotti gialli fritti alla fermata Fratelli Gourmet, punto di ritrovo del migliore street food indigeno. Siamo a Castellaneta, nel cuore del Parco Regionale Terra delle Gravine, territorio di lame, anfratti spigolosi, chiese rupestri e villaggi trogloditici, secoli orsono dimora di santi ed eremiti. Come Rutigliano, anche questa ...

Loano - nel cortile della chiesa dei Cappuccini tornano Gli "Antichi sapori sulla via del sale : Venerdì 29 e sabato 30 giugno nel cortile della parrocchia di Santa Maria Immacolata in via dei Gazzi tornano gli "Antichi sapori sulla via del sale", la manifestazione enogastronomica organizzata dal ...

Vespasiano e le tasse sull’urina : le strane leggi deGli antichi romani : Da quella sull'urina a quella, odiata dalle donne, contro il lusso: gli antichi romani sono famosi per aver regalato alla storia alcune fra le leggi più bizzarre e curiose di tutti i tempi. Ma grazie ai documenti giunti fino a noi anche queste stranezze contribuiscono a farci conoscere meglio gli usi, i costumi e la cultura degli antichi.Continua a leggere

Questa fotografa gira il mondo per ritrarre Gli alberi più antichi - : ... Ancient Trees sono i due libri che raccolgono le fotografie degli affascinanti progetti di Beth Moon, artista che ha dedicato i suoi ultimi viaggi a ritrarre gli alberi più antichi e rari al mondo. ...

Ecco Gli effetti della Criosauna - la terapia del freddo consiGliata nell'antichità anche da Ippocrate : ... la nostra è la prima in Abruzzo, una novità come quella della Criosauna, ormai da decenni utilizzata da sportivi e ospedali di tutto il mondo. La Criosauna o terapia del freddo è una pratica ...