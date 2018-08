GIUSY FERRERI E TAKAGI & KETRA “Amore e Capoeira” supera le 50 milioni di

BATTITI LIVE 2018 - OSTUNI / Cantanti e diretta 28 Luglio : GIUSY FERRERI e Takagi & Ketra - la hit dell'estate : BATTITI LIVE 2018, la prima tappa da OSTUNI in onda oggi, giovedì 2 agosto, in prima serata su Italia 1: diretta e Cantanti. Sul palco Emma Marrone, Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 22:38:00 GMT)

Al Valmontone Outlet Summer Festival : GIUSY Ferreri : Al Valmontone Outlet Summer Festival grande festa al ritmo di amore e capoeira di Giusy Ferreri. Ottima affluenza di visitatori anche nella seconda serata del Festival. Roma – E’ stata una grande festa dal ritmo pop, ma con tante incursioni in altri generi, dal soul al blues, fino al reggaeton quella che Giusy Ferreri ha regalato al pubblico del Valmontone Outlet Summer Festival, la manifestazione di grandi concerti live del villaggio ...

GIUSY FERRERI batte in classifica Madonna : 'Ma vi prego - basta definire la mia voce 'particolare'' : Giusy Ferreri meglio di Madonna. La cantante trentanovenne, di origini siciliane, è l'artista con più settimane , 39, al numero 1 nella classifica dei singoli più venduti in Italia, secondo i dati ...

Takagi & Ketra con GIUSY FERRERI in Amore e Capoeira - dai vertici della classifica a Piazza del Popolo (video) : Giusy Ferreri in Amore e Capoeira live in Piazza del Popolo a Roma nella prima serata del Wind Summer Festival 2018. Questa sera, giovedì 5 luglio sono saliti anche Takagi & Ketra con Giusy Ferreri sul palco dello show dell'estate. Takagi & Ketra hanno deciso, ancora una volta, di sfidare i tormentoni di questa stagione dando vita ad un featuring con Sean Kingston e Giusy Ferreri. La voce di Giusy Ferreri segna un'impresa già riuscita ...