Giovedì 2 agosto 2018 | stasera in Tv Don Matteo | Dio esiste e vive a Bruxelles | Nonno

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di Giovedì 2 agosto : Scattano ufficialmente gli European Championships 2018. Una prima giornata ‘soft’, dove non si assegneranno medaglie, ma in cui andranno gettate le basi per salire sul podio nei giorni successivi. Andiamo dunque a scoprire le ambizioni dell’Italia in questo giovedì 2 agosto. CANOTTAGGIO Ore 10.30, batterie Scenderanno subito in acqua alcuni degli equipaggi azzurri più importanti. Su tutti il 4 di coppia di Filippo Mondelli, ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara Giovedì 2 agosto. Gli orari e il programma : Giornata d’apertura per gli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia), giovedì 2 agosto è anche la giornata inaugurale degli European Championships. Subito in pista i quartetti dell’inseguimento a squadre, sia al maschile, che al femminile, due importanti carte da medaglia per l’Italia. Andiamo a scoprire gli italiani in gara e il programma odierno. giovedì 2 agosto 19.45-21.30 Inseguimento a squadre ...

Stasera in tv - programmi tv di Giovedì 2 agosto 2018 : Alle 20.15 in diretta Sarajevo-Atalanta gara di ritorno dei preliminari di UEFA Europa League, 2-2 all'andata, su SKY SPORT 1 e SKY SPORT FOOTBALL. Sul NOVE alle 21:15 la replica dell'amichevole ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : programma - orari e tv di Giovedì 2 agosto : Oggi (giovedì 2 agosto) prenderanno il via a Glasgow (Gran Bretagna) gli Europei di Ciclismo su pista. Nella prima giornata di gare alla Emirates Arena si disputeranno le qualificazioni dell’inseguimento a squadre, sia al maschile che al femminile. Subito una prova importante per l’Italia con i quartetti azzurri che sono pronti ad iniziare al meglio il cammino verso le medaglie. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le qualifiche (Giovedì 2 agosto). Calendario - programma - orari - tv e italiane in gara : oggi giovedì 2 agosto incominciano gli Europei 2018 di Ginnastica artistica a Glasgow e la rassegna continentale entra subito nel vivo con le qualificazioni seniores: giornata infinita per decidere le squadre e le individualiste che disputeranno le finali del weekend. Si preannuncia grande spettacolo con il livello tecnico che si alzerà nel corso della giornata fino ad arrivare a una prima serata pirotecnica con tutte le migliori in circolazione ...

Canottaggio - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara Giovedì 2 agosto. Programma e orari : Oggi (giovedì 2 agosto) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei di Canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). Il Programma odierno prevede le batterie per tutte le specialità tranne l’otto femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile, le cui gare si disputeranno da venerdì. Sarà quindi subito una giornata importante per gli equipaggi azzurri, che proveranno a centrare il pass diretto per le finali. Gli Europei di Canottaggio ...

Canottaggio - Europei 2018 : programma - orari e tv di Giovedì 2 agosto : Dopo tanta attesa finalmente oggi si inizia! Scattano a Glasgow gli Europei di Canottaggio: ci attende una giornata piena di regate. Stamattina, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 14.30, spazio alle batterie di 15 delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Non saranno in gara infatti l’otto femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile, che vedranno la regata per l’assegnazione delle corsie per la finale ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di Giovedì 2 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Finalmente le prime medaglie agli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf secondo giorno di gare dedicato al trap junior con le ultime due serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Esordio per la categoria senior, che andrà in pedana per le prime due serie di qualificazione. Le due finali saranno trasmesse in streaming attraverso il canale Youtube della manifestazione. Nel trap ...

Battiti Live - da Giovedì 2 agosto alle 21 : 15 su Italia 1 : Da giovedì 2 agosto alle 21:15 su Italia 1 parte Batitti Live, un festival imperdibile accompagnato dalle performance dei nomi più importanti della musica Italiana ed internazionale

Il film da vedere oggi - Giovedì 2 agosto : Dio esiste e vive a Bruxelles [PRIMA TV] : In prima tv Rai, il film da vedere oggi, giovedì 2 agosto, è Dio esiste e vive a Bruxelles, una divertente (a tratti grottesca) commedia che descrive Dio come un personaggio in carne ed ossa che abita in un misero appartamento in Belgio, un Dio ben diverso da quello che tutti noi “conosciamo”, un Dio perfido, vigliacco, becero e violento. Insomma, tutti i fedeli che stasera avranno il piacere (o il dispiacere!) di fare la sua ...

Programmi TV del pomeriggio di oggi | Giovedì 2 agosto 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, giovedì 2 agosto 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, giovedì 2 agosto 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Giovedì 2 agosto 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 2 agosto 2018: Elena (Valentina Pace) scopre il prezzo da pagare per la sua decisione di denunciare l’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato). Qualcuno, nel frattempo, è già pronto a consolarla… Messa davanti all’ultimatum di Denis (Corrado Tedeschi), Giulia (Marina Tagliaferri) deve decidere tra la famiglia e l’uomo che ama, e vivrà attimi di profonda crisi… Pieno di difficoltà ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Giovedì 2 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 2 agosto 2018: Sperando di poter riabbracciare il figlio Carmelito, Candela accetta di incontrare Venancia da sola, ma questa la decisione le costerà la vita… Tutto il paese di Puente Viejo, dopo la morte di Candela, è disperato per la perdita. Quanto a Severo, ora l’uomo cerca vendetta… Con questa puntata, esce dunque di scena l’amatissima attrice Aida De La Cruz, che per ...

Ginnastica - Europei 2018 : il programma di Giovedì 2 agosto e le italiane in gara. Orario d’inizio e tv : spazio alle qualifiche : giovedì 2 agosto incominceranno gli Europei 2018 di Ginnastica artistica: si incomincia subito con le qualificazioni seniores, le ragazze scenderanno in pedana all’SSE Hydro di Glasgow per staccare i pass per le finali che si disputeranno poi nel weekend. L’Italia cercherà di essere subito protagonista ma la giornata non sarà assolutamente semplice: gareggeremo con una formazione lontana da quella tipo, essere tra le migliori otto a ...