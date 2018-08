Giochi ' 26 | Marin | siamo solo all' inizio

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Giada Grisetti si tinge d’argento alla trave - Marine Boyer imbattibile : Giada Grisetti ha conquistato la medaglia d’argento alla trave ai Giochi del Mediterraneo 2018. La 18enne si è prontamente riscattata dalla caduta alle amate parallele che le aveva impedito di mettersi al collo un oro più che meritato e si consola con la piazza d’onore sui 10cm. Il Cigno di Bellinzona, salita per prima sull’attrezzo, ha eseguito un buonissimo attrezzo che è stato valutato con 13.066 (5.3). L’azzurra è ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Michele Martina regala la quinta medaglia all’Italia - sfortunato Simone Marino : Si chiude con un oro e quattro bronzi l’avventura dell’Italia del Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Un bottino soddisfacente, che consolida la posizione di forza dell’Italia in ambito internazionale, un gruppo che dispone di talento e qualità per imporsi ad alti livelli anche in vista del biennio che conduce verso Tokyo 2020. La seconda ed ultima giornata dedicata al Karate è stata impreziosita ...

Sci nautico - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli uomini in finale - Alice Bagnoli e Marina Mosti a caccia di una medaglia : Prima giornata di competizioni anche per lo sci nautico ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nello slalom, tra maschile e femminile, sui 20 posti in palio la nazionale italiana se ne aggiudica ben sei sugli otto convocati. Tra gli uomini Carlo Allais si conferma l’atleta da battere: la medaglia d’oro a Mersin 2013 infatti si è piazzato al comando dopo il secondo round di qualificazione, precedendo il francese Tanguy Dailland e il ...