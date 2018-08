Giochi ' 26 | anche V d' Aosta interessata

I Giochi single player piacciono ancora anche per la capacità di raccontare storie : Il medium videoludico si è evoluto costantemente nel tempo fino a permettere la trasposizione di sceneggiature sempre più articolate e complesse, storie da vivere e giocare che delineano personaggi nuovi a tutto tondo, calandoci in essi.La capacità di raccontare storie, secondo un'indagine di Superdata, è tra i principali fattori per cui l'utenza odierna si diverte ancora con i titoli single player, nonostante l'ascesa sempre maggiore di titoli ...

I Giochi Invernali 'nazionali' non piacciono neanche a Milano : La proposta del Coni di una candidatura nazionale - ovvero di tutte e tre le città in lizza: Milano, Torino e Cortina - per le Olimpiadi Invernali del 2026 è stata approvata ufficialmente dalla Giunta. Ma suscita sempre meno entusiasmo. Ieri al presidente dell'organismo, Giovanni Malagò era arrivata la lettera del sindaco di Torino, Chiara Appendino, che si è "messa a disposizione" ma ha ...

Play Store : anche oggi il “piatto” è ricco di offerte su Giochi e app Android : Ci sono più di 50 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 14 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per avvicinarsi al caldo weekend? L'articolo Play Store: anche oggi il “piatto” è ricco di offerte su giochi e app Android proviene da TuttoAndroid.

Prima Maccabiade giovanile - 800 atleti in Israele : anche l'Italia partecipa ai Giochi : l'Italia, in rappresentanza dello sport ebraico italiano, parteciperà con una squadra di Futsal. ' Il sorteggio non è stato clemente e il girone infernale - commenta il vice-presidente onorario del ...

Yoshida : in Sony siamo felici per i Giochi single-player ma vorremmo più successo anche in ambito multiplayer : Con esclusive come God of War, Horizon Zero Dawn e Detroit Become Human accolte positivamente dal mercato e dalla critica e progetti molto ambiziosi come Spider-Man, Days Gone, Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part II (ma anche il più piccolo Concrete Genie), l'universo PlayStation può indubbiamente essere soddisfatto delle esclusive proposte su PS4. Al di là di questo non si può non notare il fatto che sostanzialmente ogni ...

Below arriverà entro quest'anno. Gli sviluppatori hanno in programma anche l'annuncio di due nuovi Giochi : È passato molto tempo ormai dall'annuncio di Below, il gioco è stato originariamente svelato durante l'E3 2013 di Xbox One e, a distanza di 5 anni, ancora non siamo riusciti ad averlo tra le nostre mani. Gli sviluppatori hanno già parlato delle difficoltà incontrate nella realizzazione di Below, ma hanno anche confermato che il titolo sarà lanciato quest'anno. Il co-fondatore di Capybara Games, Nathan Vella, ha rilasciato interessanti ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Spagna sugli scudi a Tarragona - due ori al maschile. Trionfa anche la croata Jelic : Spagna sugli scudi nella seconda giornata di gare di Taekwondo a Tarragona, in Spagna, dove sono in corso i Giochi del Mediterraneo 2018. Nelle gare maschili si è materializzato un autentico dominio iberico, con la vittoria di Raul Martinez Garcia nella finale della categoria -80 kg ai danni dell’egiziano Seif Eissa, sconfitto 17-14 al termine di un match entusiasmante. Sul podio sono saliti anche il tunisino Yunus Sari e il portoghese ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : anche Martino Goretti entra in finale : Continuano benissimo i Giochi del Mediterraneo per l’Italia del Canottaggio: nelle semifinali odierne l’unico armo azzurro impegnato era quello di Martino Goretti, che ha centrato il passaggio del turno, portando così tutti gli equipaggi italiani alle finali di domani. Nel singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti doveva chiudere tra i primi due per essere certo dell’approdo alla sfida per le medaglie e così ha ...

LIVE Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : il giorno di Fabio Basile! Anche Edwige Gwend punta all’oro! : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Dopo la scorpacciata di medaglie di ieri, contraddistinta dall’oro di Manuel Lombardo, dagli argenti di Odette Giuffrida e Miriam Boi e dal bronzo di Francesca Milani, l’Italia cala altri tre assi per andare a caccia di ulteriori allori nella prestigiosa competizione iberica. Il campione ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : bronzi di Crippa e Chiappinelli - Bianchetti sfiora il podio : L’Italia dell’Atletica leggera inizia con due medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A conquistarle sono stati Yeman Crippa sui 5000 metri e Yohanes Chiappinelli sui 3000 metri siepi. Il ventenne senese sale sul terzo gradino del podio con 8:23.06: proprio lui ha cercato di forzare il ritmo in avvio, poi il favorito marocchino Soufiane El Bakkali ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BRONZO CHIAPPINELLI NELLE SIEPI E CRIPPA NEI 5000! Beffa Bianchetti : quarto all'... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale, minuti dopo minuti, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BRONZO CHIAPPINELLI NELLE SIEPI! Beffa Bianchetti : quarto all’ultimo lancio nel peso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Prima giornata di gare per l’Atletica leggera a Tarragona (Spagna) e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: ci Giochiamo carte importanti come Libania Grenot, Maria Chigbolu e Davide Re sui 400m; Filippo Randazzo e Kevin Ojiaku nel salto in lungo; Yema Crippa sui 5000m. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutto facile per la Serbia nella prima giornata. Vince anche la Slovenia : Si è aperto oggi il torneo di Basket 3×3 dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona. Solo tre gli incontri disputati, due maschili ed uno femminile. tutto facile per la Serbia, la principale favorita del torneo degli uomini, che ha strapazzato per 22-10 Andorra. Partita senza la minima difficoltà per i campioni del mondo in carica, che hanno cominciato alla grande il loro cammino nel gruppo C. Nel gruppo A, invece, ha vinto la Slovenia, ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : in doppio fuori anche Stefanini-Bronzetti. Azzurri in corsa soltanto in singolare : Si conclude l’esperienza in doppio degli Azzurri del Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo femminile Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini sono state sconfitte ai quarti dalle turche Ipek Oz e Basak Eraydin, numero due del seeding, in due set, con un perentorio 6-1 6-0. I tabelloni di singolare invece oggi si sono allineati ai quarti di finale, turno nel quale domani assisteremo ad una triplice sfida Italia-Francia. Nel torneo ...