Ginnastica | Europei 2018 | il programma di venerdì 3 agosto e le italiane in gara Orario

Ginnastica - Europei 2018 : qualifiche - seconda suddivisione. L’Ucraina vola in testa con Varinska - Pihan torna dalla maternità - Yilmaz cade : Proseguono le qualificazioni agli Europei 2018 di Ginnastica artistica e, al termine della seconda suddivisione, l’Ucraina si porta al comando con 153.163 facendo nettamente meglio della Polonia (145.429). Le gialloblu stanno cercando un difficile ritorno ai massimi livelli e con questo risultato sperano di qualificarsi alla finale a squadre anche se non sarà facile visto che devono ancora gareggiare tutte le big (a partire dalle ore ...

Ginnastica - Europei 2018 : iniziate le qualifiche - che bomba di Adlerteg alle parallele! Prima suddivisione alla Rep. Ceca : All’SSE Hydro di Glasgow sono iniziati gli Europei 2018 di Ginnastica artistica con la mattinata dedicata alla Prima suddivisione delle qualificazioni seniores. Nella metropoli scozzese erano attesi soltanto tre sussulti in questo primo gruppo e così è stato, per il resto poco altro da segnalare visto il livello medio delle atlete in pedana: il tasso tecnico si alzerà nel corso della giornata per culminare alle ore 20.00 quando ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni seniores in DIRETTA. L’Italia vuole la finale - parata di big in serata. Si parte col botto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica: oggi giovedì 2 agosto si incomincia a Glasgow con le qualificazioni seniores. Si parte subito col botto all’SSE Hydro della metropoli scozzese, ci aspetta una giornata infinita al termine della quale conosceremo tutte le qualificate alle varie Finali in programma nel weekend: l’Italia vuole accedere all’atto conclusivo della gara a squadre, ma ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia juniores vuole l’oro! Le Fate cercano la magia - Villa e compagne sfidano Russia e Francia : L’Italia vuole sognare a occhi aperti con le juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale si presenta con importanti ambizioni a Glasgow e vuole tornare a caso con un buon bottino di medaglie sfruttando al meglio il potere delle Fate, desiderose di sbancare l’SSE Hydro in una delle ultime uscite internazionali tra le under 16. La nostra classe 2003 è ormai pronta per il grande salto tra le grandi e per ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le qualifiche - show a Glasgow. L’Italia vuole la Finale - azzurre in lotta. Che bagarre tra le big : Giornata lunghissima a Glasgow dove oggi incominciano gli Europei 2018 di Ginnastica artistica: si incomincia alle ore 11.00 e si finirà attorno alle ore 22.00 con un turno di qualificazione che sarà poi decisivo per il prosieguo dell’intera rassegna continentale. Quattro suddivisioni in programma con il livello tecnico che si alzerà nel corso del giorno per poi esplodere alle ore 20.00 quando scenderà in pedana l’ultimo gruppo, ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le qualifiche (giovedì 2 agosto). Calendario - programma - orari - tv e italiane in gara : oggi giovedì 2 agosto incominciano gli Europei 2018 di Ginnastica artistica a Glasgow e la rassegna continentale entra subito nel vivo con le qualificazioni seniores: giornata infinita per decidere le squadre e le individualiste che disputeranno le finali del weekend. Si preannuncia grande spettacolo con il livello tecnico che si alzerà nel corso della giornata fino ad arrivare a una prima serata pirotecnica con tutte le migliori in circolazione ...

Ginnastica - Europei 2018 : il programma di giovedì 2 agosto e le italiane in gara. Orario d’inizio e tv : spazio alle qualifiche : giovedì 2 agosto incominceranno gli Europei 2018 di Ginnastica artistica: si incomincia subito con le qualificazioni seniores, le ragazze scenderanno in pedana all’SSE Hydro di Glasgow per staccare i pass per le finali che si disputeranno poi nel weekend. L’Italia cercherà di essere subito protagonista ma la giornata non sarà assolutamente semplice: gareggeremo con una formazione lontana da quella tipo, essere tra le migliori otto a ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia vuole la Finale a squadre! Azzurre col cuore a Glasgow - Busato punta in alto : Si decide subito tutto in apertura agli Europei 2018 di Ginnastica artistica che scatteranno giovedì 2 agosto a Glasgow: l’Italia è immediatamente chiamata a una prestazione di qualità per proseguire nel migliore dei modi la rassegna continentale. L’obiettivo della formazione seniores è quello di qualificarsi alla Finale a squadre di domenica e il nostro quintetto proverà a strappare un pass per l’atto conclusivo del team ...

Ginnastica - Europei 2018 : la formazione dell’Italia per le qualifiche. Decisi i terzetti : le azzurre puntano alla Finale : Svelata la formazione con cui l’Italia parteciperà al turno di qualificazione degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Giovedì 2 agosto, alle ore 20.00, la nostra Nazionale scenderà in pedana all’SSE Hydro di Glasgow (Gran Bretagna) con l’obiettivo di strappare la qualificazione alla Finale della gara a squadre. A livello individuale ci affidiamo soprattutto al volteggio di Sofia Busato che ha delle ottime chance di accedere ...

Ginnastica - Europei 2018 : i convocati dell’Italia - Marco Lodadio la stella a Glasgow : Giuseppe Cocciaro, DT della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica maschile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 9 al 12 agosto. I ragazzi saranno infatti protagonisti all’SSE Hydro la settimana successiva allo show femminile e sempre all’interno della cornice degli European Championships. Il direttore tecnico si è preso tutto il tempo a disposizione per definire i due ...

Ginnastica - Europei 2018 : qualifiche da sballo - serata tutti contro tutti. L’Italia ci prova - Russia con Melnikova. Francia e Gran Bretagna alla finestra : Ormai è tutto pronto all’SSE Hydro di Glasgow dove giovedì 2 agosto incominceranno gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Si parte subito forte con le qualifiche delle seniores: la rassegna entra nel vivo, si preannuncia la solita giornata infinita del tutti contro tutti per acciuffare i posti in palio per le Finali (quest’anno soltanto a squadre e di specialità, l’all-around non è previsto). Si incomincia alle ore 11.00 con ...

Ginnastica - Europei 2018 : tutte le convocate e le partecipanti. I nomi di tutte le ginnaste - le squadre e le rose : Sono state comunicate le liste con i nominativi delle atlete che parteciperanno agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. I vari CT potrebbero però operare delle sostituzioni dell’ultimo motivo per infortunio (ad esempio Eythora Thorsdottir si è fatta male a un dito nel weekend, l’Olanda dovrà ...

Ginnastica artistica - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile) e dal 9 al 12 agosto (per quanto riguarda il settore maschile). Si preannuncia grande spettacolo all’SSE Hydro, impianto in cui si sono svolti i Mondiali 2015 qualificanti per le Olimpiadi di Rio 2016. Quest’anno la rassegna continentale della Polvere di Magnesio è stata spostata rispetto ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia vuole dominare tra le juniores - le azzurrine ai raggi X. Villa - Iorio - gemelle d’Amato : si punta al bottino grosso : L’Italia si presenta come la Nazione faro tra le juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica femminile, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Le azzurrine sono infatti le grandi favorite per fare incetta di medaglie, la classe 2003 è chiamata all’ultima grande ribalta tra le under 16 per poi proiettarsi verso il grande salto di categoria a cui sono chiamate il prossimo anno. Le allieve di Enrico Casella ...