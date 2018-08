Gigi Buffon canta Vita spericolata di Vasco ai nuovi compagni del PSG

Buffon ed il rito d’iniziazione al Psg - Gigi canta a squarcia gola ‘Vita Spericolata’ [VIDEO] : Gigi Buffon canta ‘Vita spericolata’ di Vasco Rossi davanti ai suoi nuovi compagni del Psg: Marco Verratti riprende e pubblica tutto sui social Gigi Buffon ed il rito d’iniziazione davanti ai suoi nuovi compagni del Psg. Il portiere italiano approdato a Shenzhen (Cina) per la Supercoppa di Francia si è esibito di fronte ai colleghi cantando ‘Vita Spericolata‘ di Vasco Rossi. Marco Verratti ha ripreso tutto e ...

Ilaria D'Amico : "Gigi Buffon in Francia per lavoro? Ci aiutiamo grazie alla tecnologia" : Stagione impegnativa (dal punto di vista televisivo) per Ilaria D'Amico, volto di Sky per la prossima Champions League. La popolare conduttrice, come confessato a Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, è già tornata a lavoro soprattutto per via degli impegni del compagno sui campi di pallone: Io e Gigi abbiamo già trascorso una meravigliosa vacanza con tutti i nostri figli. La giornalista non teme che il trasferimento del ...

E se - a Parigi - Gigi Buffon finisse in panchina? : Se Gigi Buffon avesse voluto chiudere la carriera con la certezza di giocare titolare ogni partita, probabilmente sarebbe andato in Cina o negli Emirati Arabi. Invece, nonostante i 40 anni suonati, il portierone toscano ha scelto di rimettersi in gioco accettando la proposta di uno dei top club europei, il Paris Saint-Germain, in corsa per vincere sia il campionato francese che la Champions League. Col conseguente rischio, quindi, di finire in ...

Ilaria D'Amico : "Buffon contro la Juventus in Champions? Gigi spera di no" : Ilaria D'Amico non sarà più il volto di Sky Calcio Show: dopo 15 anni la bella e brava giornalista romana non è stata confermata dall'emittente satelittare. Ai microfoni di Tuttosport, la compagna di Gianluigi Buffon ha svelato i motivi che hanno spinto Gigi ad accettare il Psg: "Spesso le nuove sfide dipendono anche dalle cose che si pongono davanti e dipendono da che cosa succede intorno a te. Quando Sky mi ha chiesto di essere la madrina ...

Probabili formazioni / Bayern Psg : quote e ultime novità live - occhi su Gigi Buffon (ICC 2018) : Probabili formazioni Bayern Psg: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre per la International Champions Cup. Ovviamente ranghi ridotti a causa dei Mondiali(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 13:48:00 GMT)

ALENA SEREDOVA VS ILARIA D'AMICO/ Stoccata a Gigi Buffon : "Ci sono cose che si superano e altre che..." : ALENA SEREDOVA contro ILARIA D'AMICO: la showgirl, intervistata dal settimanale Chi, lancia frecciatine all'ex marito Gigi Buffon e alla sua nuova compagna.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 22:05:00 GMT)

Alena Seredova - critiche dure a Gigi Buffon e Ilaria D’Amico : Alena Seredova torna a criticare l’ex Gigi Buffon e la nuova compagna Ilaria D’Amico. La modella, che per sette anni è stata accanto al portiere, regalandogli due figli, non ha mai nascosto di aver sofferto molto a causa della separazione, arrivata nel 2014. A ferire Alena furono soprattutto i pettegolezzi e la scoperta che Buffon non l’amava più arrivata da alcune fotografie in cui si scambiava coccole e carezze con Ilaria ...

La strana e assurda storia di Gigi Buffon : da santo a traditore : Gigi Buffon è un amico, ci conosciamo da tanti anni, lo vidi debuttare in serie, a diciassette anni, contro il Milan al "Tardini" di Parma nel 1995, è stato ospite fisso della mia trasmissione "Le partite non finiscono mai", che ho condotto con la bravissima Cristina Fantoni dal settembre 2006 al maggio 2007 su La7, ha scritto la prefazione al mio libro Einaudi "I portieri del sogno", ci siamo scambiati consigli e confidenze, ...

Parigi accoglie Gigi Buffon come una star : Orgoglio italiano. Gigi Buffon viene accolto come una star a Parigi. Tanta amarezza per i bianconeri che vedono il “loro portiere”

Gigi Buffon AL PSG/ Video presentazione : "Quando non sarò più al top appenderò i guantoni al chiodo" : GIGI BUFFON, presentazione in diretta: il portiere ha parlato alla stampa da giocatore del Psg. Dichiarazioni a tutto tondo sulla Champions League, i Mondiali e il campionato francese(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:50:00 GMT)

Calciomercato Psg - Gigi Buffon - ri - scopre la Francia : esista una città omonima a 200 km da Parigi : Ed è quello più importante, la Coppa del Mondo. Il destino gliel'aveva promesso: Buffon può vincere solo se gioca contro la Francia, e così è stato. Nei 120 minuti più importanti della sua carriera, ...