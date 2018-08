Ghali regala un biglietto per un suo concerto ad una fan | il gesto

Ghali regala un biglietto ad una sua fan per non farla andare da sola al concerto : Il rapporto che Ghali ha con i suoi fan è molto forte, il re della trap è molto attento e non perde mai l'occasione di ringraziarli. Poche ore fa l'ultimo gesto. Una fan ha comprato il biglietto per ...

Ghali compie 25 anni e si regala “Zingarello” - il nuovo singolo/ La hit con Sick Luke - ecco quando esce : Ghali oggi compie 25 anni e si regala “Zingarello”, il nuovo singolo in attesa del tour in giro per l'Italia, la nuova hit in collaborazione con Sick Luke, ecco quando esce su iTunes.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:42:00 GMT)