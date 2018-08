Genoa | netto successo contro l’Albissola | indicazioni per Ballardini VIDEO

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) Altro giro, altra corsa. Davanti ad alcune centinaia di tifosi, ilprosegue i test in vista degli impegni ufficiali. Sotto le Alpi va in scena il derby conforte di tre promozioni. Con l’ultima che ha spalancato ai ‘ceramisti’ le porte della Serie C. Un piccolo miracolo ligure impastato di competenza, lavoro, passione. Un orgoglio per tutta la regione, da ponente a levante. Pure una sorta di2, a guardare bene, contando la folta rappresentanza di giocatori di proprietà a disposizione di mister Fossati. O di elementi forgiati comunque nel settore giovanile, da anni stabilmente tra i migliori in Italia. La prima di Marchetti tra i pali, con il ritorno di Hiljemark e il debutto di un convincente Rolon a centrocampo. Con capitan Criscito che fa l’esordio nel secondo tempo. Un recupero lampo firmato da “Mimmo” con la fondamentale collaborazione dello staff ...