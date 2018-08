Genoa | amichevole con l' Albissola

Genoa : oggi amichevole con il St. Georgen - poi la partenza : Brunico - Ultimo giorno di ritiro a Brunico per il Genoa, che oggi alle 16.30 affronta il St. Georgen , squadra di serie D, in amichevole. In serata è prevista la partenza per Genova, mentre da ...

Genoa Cuneo/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (amichevole) : diretta Genoa Cuneo, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole che il Grifone gioca a Brunico contro la squadra piemontese, attesa al campionato di Serie C(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 07:33:00 GMT)

Il Genoa si prepara per l’amichevole con lo Zenit - in tribuna spunta… il ct della Russia : Il commissario tecnico della Russia si è presentato nel ritiro del Genoa, scambiando qualche impressione con Ballardini La giornata alla SportPlatz di Neustift, dove oggi è fissata l’amichevole del Genoa con lo Zenit San Pietroburgo, si è aperta con la visita di un personaggio illustre reduce dal campionato mondiale, il ct della Russia, Stanislav Cherchesov, in vacanza proprio in Val Stubai. Il selezionatore ne ha approfittato per ...

