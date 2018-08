Genoa-Albissola 3-0 | doppietta di Piatek

Genoa - netto successo contro l’Albissola : indicazioni per Ballardini [VIDEO] : Altro giro, altra corsa. Davanti ad alcune centinaia di tifosi, il Genoa prosegue i test in vista degli impegni ufficiali. Sotto le Alpi va in scena il derby con l’Albissola forte di tre promozioni. Con l’ultima che ha spalancato ai ‘ceramisti’ le porte della Serie C. Un piccolo miracolo ligure impastato di competenza, lavoro, passione. Un orgoglio per tutta la regione, da ponente a levante. Pure una sorta di Genoa 2, a guardare bene, ...