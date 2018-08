Gaia Trimarchi | bambina romana di sette anni uccisa da una medusa | era in vacanza con la

leggo

(Di giovedì 2 agosto 2018) Morire ain, mentre si fa il bagno, per colpa di una, unadi 7di Roma, è morta durante unanelle Filippine dopo dopo essere venuta a contatto con unadurante un bagno in mare. Lo riferiscono i media locali., che ha il papà italiano, si trovava in gita nell'isola di Sabitang Laya con la madre filippina, uno zio e un cugino, e stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia quando si è messa a gridare per il dolore. «Ho visto la parte superiore della gamba diventare viola», ha raccontato la madre, Romanita Cabanlong.È stata necessaria mezz'ora di barca - riferiscono i media - per trasportarefino all'isola più grande di Caramoan e poi altri dieci minuti per arrivare in ospedale. Qui è stata dichiarata la morte a causa di quella che è stata definita una grave reazione allergica.