Gaia | 7 anni | muore in vacanza nelle Filippine | punta dalla medusa più velenosa al mondo

Gaia e Gaia - 17 anni - scomparse a Fermo I genitori : tornate a casa : «Aspettiamo notizie, se ci contattassero sarebbe grosso sollievo», hanno detto le famiglie. Le giovani originarie di Fidenza erano in vacanza in un camping con i genitori di una delle due. L’allontanamento volontario è per ora l’ipotesi privilegiata della Polizia