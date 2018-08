Gabry Ponte Il dj torna in tv per far ballare il pubblico Battiti Live 2018

Radio Bruno Estate a Cesenatico con Anna Tatangelo - Bernabei - Gabry Ponte : tutti gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cesenatico, prima tappa della nuova edizione della tournée estiva di Radio Bruno. In Piazza Costa a Cesenatico, dalle ore 20.00 si esibiranno alcuni artisti italiani ed internazionali per presentare i rispettivi singoli in Radio. Ci saranno Dolcenera e Anna Tatangelo ma anche Sergio Sylvestre e Fred De Palma. Tra gli ospiti della prima tappa di Radio Bruno Estate anche Alessio Bernabei ...

Audio e testo di Tanja di Gabry Ponte - il nuovo singolo in collaborazione con la band Pop X : Tanja di Gabry Ponte è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 22 giugno e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali. Il dj italiano torna in radio con una nuova collaborazione: Tanja è un duetto con la band trentina Pop X, un progetto italiano di musica elettronica, cantautorato e sperimentazione, che la rivista musicale Rolling Stones ha definito "The next big thing" dopo i fenomeni Calcutta e I Cani. Fino ad ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live ad Ostuni da Emma a Ultimo - Fabrizio Moro e Gabry Ponte : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live ad Ostuni, prima delle tappe in programma quest'estate. Sul palco di Piazza Della Libertà ad Ostuni saliranno alcuni degli artisti più apprezzati del momento in Italia, Live per presentare i nuovi singoli in radio nel periodo estivo. Il cast di ospiti di Radionorba Battiti Live ad Ostuni spazia dal pop al rap tra gruppi musicali ed artisti solisti. Il rap sarà rappresentato da Gué ...