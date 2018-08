FT | Rai sconfitta umiliante per il governo

Boxe : Oleksandr Usyk infligge la prima sconfitta a Murat Gassiev. L’ucRaino unifica le cinture dei pesi massimi leggeri : L’ucraino Oleksandr Usyk nella storia della Boxe. Il 31enne nativo di Sinferopoli ha inflitto la prima sconfitta al russo Murat Gassiev, ex detentore dei titoli IBF e WBA dei massimi leggeri, a Mosca, per decisione unanime, ed è il primo pugile ad unificare le cinture WBC, WBO, IBF e WBA in questa categoria di peso (da 79.3 a 90.7 kg). Usyk ha così allungato la sua striscia vincente che lo vedeva alla vigilia del combattimento con Gassiev ...

Giappone-Polonia 0-1 - Mondiali 2018 : il Sol Levante festeggia una dolce sconfitta. SamuRai agli ottavi grazie al fair play! : La Polonia batte il Giappone per 1-0 nella terza giornata del Girone H dei Mondiali di calcio, ma i nipponici strappano comunque la qualificazione agli ottavi di finale a discapito del Senegal. Gli asiatici infatti in tre partite hanno ricevuto quattro cartellini gialli, gli africani sei e questo, essendo pari le due selezioni per punti fatti, differenza reti, gol segnati e nello scontro diretto, tanto basta per mandare agli ottavi la squadra ...

Beach soccer - Euroleague 2018 : Italia sconfitta dall’UcRaina ai calci di rigore : A Baku (Azerbaijan) l’Italia è stata sconfitta dall’Ucraina nella prima tappa dell’Euroleague 2018 di Beach soccer. Gli azzurri, dopo l’esordio vincente contro la Germania (3-0), si sono dovuti arrendere ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2. Korniichuk aveva sbloccato l’incontro sul finale di primo tempo con un bel sinistro al volo, l’Italia era poi riuscire a ribaltare ...

Calcio a 5 - pronto riscatto per la nazionale italiana femminile : UcRaina sconfitta 3-0 in amichevole : riscatto immediato per la nazionale italiana femminile di Calcio a 5. Dopo la sonora sconfitta per 0-3 contro l’Ucraina, le azzurre si impongono con identico risultato al Palazzetto dello Sport di Fondi, prendendosi una bella rivincita nel secondo test amichevole, preludio alle imminenti qualificazioni agli Europei. A fare la differenza è la strepitosa Arianna Pomposelli, che mette a referto tutte e tre le reti con cui l’Italia ha ...

Calcio a 5 : nazionale femminile sconfitta in amichevole con l’UcRaina per 3-0 : Prima di due amichevoli al Palazzetto dello Sport di Fondi per la nazionale italiana di Calcio a 5 femminile. Le azzurre sono state sconfitte per 3-0 dall’Ucraina in un match ovviamente dominato dalla nazionale con più esperienza e qualità in campo. Reti di Olena Pavlenko, Iuliia Forsiuk e Taisiia Babenko. Oggi il secondo appuntamento alle 20.30: le azzurre si stanno preparando al meglio per le qualificazioni agli Europei. Queste le parole ...