Fs | Toninelli chiude le porte della quotazione | Non c' è nessuna possibilità che

Toninelli : "Ho firmato la decadenza del cda di Ferrovie dello Stato per chiudere con il passato" : Il ministro Toninelli ha firmato la decadenza del consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato per "chiudere con il passato". Lo ha annunciato con un post su Facebook. L'intenzione del vertice del ministero delle Infrastrutture è porre maggiore attenzione nei confronti dei pendolari e della qualità dei loro spostamenti: "Pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, ...

Alitalia - Toninelli : “Tornerà al 51% dello Stato”. Per i tecnici del Mit non ci sono veri compratori : l’alternativa è chiudere : sono tanto fumo e poco arrosto le offerte di acquisto per Alitalia. sono arrivati a questa sorprendente e amara conclusione i tecnici che in questi giorni per conto del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli hanno esaminato a fondo le carte consegnate nei mesi passati da Lufthansa, Easyjet e Wizzair ai tre commissari straordinari che da oltre un anno guidano la compagnia di Fiumicino. Più che offerte vere e proprie i tecnici hanno definito quei ...

Toninelli chiude i porti a Ong Astral : 20.52 Il ministro dei Trasporti, Toninelli,ha disposto per ragioni di "ordine pubblico" addotte dal ministero degli Interni, il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Ong Astral, in ottemperanza dell'art.83 del Codice della Navigazione". Ad annunciare la decisione è una nota dello stesso ministro Toninelli.

Danilo Toninelli chiude i porti italiani a un’altra Ong : “Divieto di attracco per la nave Astral” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato la chiusura dei porti italiani per la nave Ong Astral. A bordo non ci sono migranti, ma quattro europarlamentari. "In ragione della nota formale del ministero dell'Interno che adduce motivi di ordine pubblico - comunica - dispongo il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Ong Astral".Continua a leggere

Salvini chiude porti ad altre Ong. Toninelli : Olanda richiami le navi - violano codice condotta : Scontro tra la Ong tedesca Lifeline e il ministro dell'Interno, che in un tweet , poi cancellato, viene bollato come 'fascista'. La replica: 'roba da matti' -

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre due ong. Toninelli : “L’Olanda richiami le sue navi che violano codice di condotta” : I Migranti dell’Aquarius stanno per sbarcare in Spagna e così il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo una settimana può cambiare obiettivo. Questa volta sono due ong tedesche che operano davanti alla costa della Libia con navi con bandiera olandese, Lifeline (“La linea della vita”, in inglese) e Seefuchs (“Volpe del mare”, in tedesco). Torna l’hashtag #chiudiamoiporti, torna l’ormai consueto ...