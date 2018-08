Frank Van Meel - Le BMW M saranno elettrificate | ma ci vorrà tempo

Lotta - l’Italia non è più solo Frank Chamizo. Giovani azzurri crescono a suon di risultati : Il movimento italiano della Lotta c’è e sta crescendo nel numero e nei risultati. Non solo l’immenso Frank Chamizo, l’italo-cubano specialista della Lotta libera, ma anche una nidiata di altri Giovani che in futuro potranno farci arrivare lontano. Su tutti la grande sorpresa di Tarragona Simone Innattoni, classe 1997. Il suo argento nei -97 kg in terra di Spagna è arrivato in maniera inaspettata e ha impressionato per la ...