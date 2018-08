Franco Battiato sta male Ha l' Alzheimer? La famiglia smentisce i rumors | È stato

La famiglia Battiato : "Franco non ha l'Alzheimer. È stato male - ma si sta riprendendo" : Da giorni si rincorrono voci e indiscrezioni sullo stato di salute di Franco Battiato. La lontananza dalle scene del cantautore, che nove mesi fa aveva subito le fratture di bacino e femore, ha destato sospetti. C'è addirittura chi ha ipotizzato e lasciato trapelare che l'artista potesse essere affetto dal morbo di Alzheimer. Oggi il Corriere della Sera raccoglie la smentita della famiglia Battiato.Nella villa di Milo sospesa fra la cima ...

Come sta Franco Battiato? Il post dell'amico su Facebook spaventa i fan : «Non mi riconosce più» : Come sta Franco Battiato? Scomparso dalle scene da almeno 8 mesi, un post su Facebook ha scatenato dubbi e speculazioni sullo stato di salute del celebre cantautore siciliano. È davvero...

Franco Battiato STA MALE/ Roberto Ferri : "Rispondo per quel che dico e non per quello che gli altri capiscono" : FRANCO BATTIATO sta MALE: grande preoccupazione per le condizioni di salute dell'artista siciliano, che sarebbe affetto dal morbo di Alzheimer. I fan chiedono rispetto.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:00:00 GMT)

Caos sulle condizioni di salute di Franco Battiato : la famiglia smentisce l’Alzheimer ma permane confusione : Le condizioni di salute Franco Battiato continuano a destare preoccupazione. Il Maestro, assente dalle scene dal 2017, sembra non essersi ancora totalmente ripreso dalla caduta che gli aveva causato la frattura del femore e del bacino, ragion per cui si è momentaneamente allontanato dal palcoscenico per prendersi cura della sua persona. A destare i sospetti e le preoccupazioni dei fan era stato un post di Roberto Ferri, ora eliminato, che ...

Franco Battiato sta male/ Voci sull'Alzheimer ma arriva un'altra testimonianza : Sono andato a trovarlo e... : Franco Battiato sta male: grande preoccupazione per le condizioni di salute dell'artista siciliano, che sarebbe affetto dal morbo di Alzheimer. I fan chiedono rispetto. La testata palermitana, "Balarm", come riposta Tgcom 24, citando le parole di un amico di Battiato, rimasto però anonimo, smentisce le ipotesi più gravi confermando comunque che l'artista è sulla via della guarigione dopo una lunga e complessa convalescenza che lo ha provato ...

Franco Battiato STA MALE/ Voci sull'Alzheimer - l'amico Ottavio Cappellani : è tutto ok : FRANCO BATTIATO sta MALE: grande preoccupazione per le condizioni di salute dell'artista siciliano, che sarebbe affetto dal morbo di Alzheimer. I fan chiedono rispetto. Come sta FRANCO BATTIATO? Dopo il post di Roberto Ferri che ha scatenato illazioni sullo stato di salute del maestro, a smentire le Voci sull’Alzheimer, è l’amico, scrittore e collaboratore Ottavio Cappellani, che ha invitato tutti a smetterla «con il sentimentalismo ...

Come sta Franco Battiato? Il post dell'amico su Facebook spaventa i fan : 'Non mi riconosce più' : Come sta Franco Battiato ? Scomparso dalle scene da almeno 8 mesi, un post su Facebook ha scatenato dubbi e speculazioni sullo stato di salute del celebre cantautore siciliano. È davvero malato ? ...

Cosa sappiamo (ed è giusto sapere) sulle condizioni di Franco Battiato : Franco Battiato sarebbe gravemente malato. Avrebbe l’alzheimer. Usare il condizionale è un obbligo professionale, dato che dall’entourage del cantautore non arrivano conferme, e quasi familiare, sperando si tratti soltanto di voci da social, scintille apparse chissà dove e destinate a ridimensionarsi. La voce di una sua malattia in realtà circola negli ambienti musicali e catanesi da tempo, certamente da otto ...

Cosa sappiamo - ed è giusto sapere - sulle condizioni di Franco Battiato : Franco Battiato sarebbe gravemente malato. Avrebbe l'alzheimer. Usare il condizionale è un obbligo professionale, dato che dall'entourage del cantautore non arrivano conferme, e quasi familiare, ...

Come sta Franco Battiato? Un post su Facebook spaventa i fan : Come sta Franco Battiato ? Scomparso dalle scene da almeno 8 mesi, un post su Facebook ha scatenato dubbi e speculazioni sullo stato di salute del celebre cantautore siciliano. È davvero malato ? ...

Mistero su un messaggio - poi sparito - dell'amico - preoccupazione per la salute di Franco Battiato : preoccupazione per la salute di Franco Battiato, 73 anni, di cui non si hanno notizie da novembre, quando cancellò alcuni concerti per un incidente domestico. Il cantautore Roberto Ferri ha pubblicato ...

Alzheimer - che cos’è e i sintomi del morbo che avrebbe colpito Franco Battiato : Cos’è il morbo di Alzheimer e quali sono i sintomi per riconoscerlo in fretta, iniziando così dei trattamenti per rallentarlo, in attesa di una cura. Continuano a circolare indiscrezioni sulle condizioni di salute di Franco Battiato. Nessuna notizia è certa in merito, anche se sul web si è ormai diffusa la convinzione che il grande maestro sia affetto dal morbo di Alzheimer. Il tutto verrebbe ‘confermato’ dalla poesia dedicatagli al ...

Il mistero delle condizioni di salute di Franco Battiato : preoccupazione per il Maestro : Una poesia breve ma intensa ha squarciato il silenzio che avvolge Franco Battiato da otto mesi. E subito è scattato l'allarme fra gli estimatori del Maestro e, in generale, gli amanti della buona ...

I dubbi sulla salute di Franco Battiato e la dedica di un collega : "All'amico che fu e che non mi riconosce più" : Ha dedicato una poesia all'"amico che fu e che non mi riconosce più". Roberto Ferri, collega di Franco Battiato, ha scritto un componimento su Facebook indirizzato proprio al cantautore, del quale non si hanno notizie certe da otto mesi, ossia da quando si è fratturato il femore e il bacino dopo una brutta caduta nella sua casa a Milo, in Sicilia. A seguito della caduta, Battiato aveva annunciato il ritiro temporaneo da tutti gli ...