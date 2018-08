Francia | stop alle molestie in strada Multe fino a 750 euro

Francia : approvato il divieto : “Da settembre stop ai cellulari a scuola” : Okay del Senato al provvedimento tanto voluto dal presidente Emmanuel Macron. La nuova legge, in vigore da settembre, impedisce l’uso di qualsiasi dispositivo (telefonini, tablet, smartwatch) che si può connettere al web, dalle materne fino ai licei.Continua a leggere

Francia - ok stop cellulari a scuola : 21.22 Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al divieto di usare il cellulare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e nelle scuole superiori fino ai 15 anni di età. "Impegno mantenuto", esulta il presidente Macron. "Le scuole superiori avranno la possibilità, ma non l'obbligo, di adottare il divieto nei loro regolamenti interni".

Stop Tav - Conte “Dossier non sul tavolo”/ Ultime notizie - Comitato Francia : “Chi si assume le responsabilità?” : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo Stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:27:00 GMT)

F1 - diretta del GP di Francia : incidente nel primo giro tra Bottas e Vettel. Rimonta del tedesco - poi nuovo pit stop : incidente nel primo giro del Gp di Francia, tornato a Le Castellet dopo 27 anni. Alla prima curva contatto tra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, con il tedesco lungo in frenata che centra il pilota della Mercedes. Ad approfittarne è Lewis Hamilton che resta davanti a tutti. Da quel momento il leader del Mondiale, penalizzato anche di 5 secondi, inizia a recuperare di posizione in posizione, mentre davanti il rivale inglese controlla. Al ...

Migranti - Salvini : “Stop Francia-Germania che dettano legge” : Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” proviene da NewsGo.

Val Susa - odore sospetto su treno merci : stop a linea Italia-Francia : Val Susa, odore sospetto su treno merci: stop a linea Italia-Francia Val Susa, odore sospetto su treno merci: stop a linea Italia-Francia Continua a leggere L'articolo Val Susa, odore sospetto su treno merci: stop a linea Italia-Francia proviene da NewsGo.

Stop alla linea ferroviaria Torino-Modane Odissea di ore per raggiungere la Francia : linea ferroviaria bloccata per ore tra Italia e Francia. Ieri pomeriggio un treno merci adibito al trasporto di tir cisterne contenenti sostanze pericolose, è stato bloccato a Salbertrand. Il macchinista allarmato da un odore acre proveniente dal convoglio, ha dato l’allarme ai vigili del fuoco. Disagi a catena su tutta la tratta. Passeggeri blocca...

Stop ai cellulari a scuola in Francia : cosa succede negli altri Stati - : Una legge francese introduce il "divieto effettivo" dei telefonini nelle scuole elementari e medie. In molti altri Paesi non esistono norme nazionali e la scelta è degli istituti. In Italia il governo ...