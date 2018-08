Forti temporali | inondazioni in Svizzera orientale

Meteo - attesi Forti temporali sull’Italia nordoccidentale : rischio di nubifragi - forte vento e grandine nel pomeriggio [MAPPE] : 1/6 ...

Maltempo : allerta a Milano per Forti temporali - monitorati fiumi : allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte. Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune di Milano ha disposto l'attivazione del Centro operativo comunale, per graduare l'attivazione del piano di emergenza. Inoltre sarà attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e ...

Allerta Meteo Estofex - allarme per gran parte d’Italia nelle prossime ore : “Temporali - grandine di grandi dimensioni - nubifragi e Forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Stesso livello di Allerta per la Sardegna e la Corsica per gli stessi eventi atmosferici. L’alta pressione sulla Scandinavia forma un nuovo centro lungo le zone occidentali dove si prevede un intenso aumento della pressione. Una depressione, ...

Allerta Meteo - Forti temporali pomeridiani : attenzione lungo l’Appennino - bombe d’acqua dall’Emilia Romagna alla Calabria [MAPPE] : 1/5 ...

Ancora uno stop al caldo - Forti temporali su parte dell'Italia : Roma - Dal pomeriggio di mercoledì i primi temporali hanno cominciato a generarsi in prossimità dei rilievi e, ora dopo ora, si sono gonfiati al punto che su alcune zone hanno assunto carattere di forte intensità dando luogo a grandinate e locali nubifragi. In particolare i fenomeni più importanti hanno colpito nella serata di mercoledì buona parte dell'arco alpino, con fenomeni intensi tra Alpi piemontesi e Valle ...

Maltempo - Puglia in ginocchio : estate k.o. con nubifragi - temporali - Forti venti e super grandine [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

L'Italia piegata dal maltempo : danni e disagi a causa dei Forti temporali : Una estate intervallata da nubifragi, bombe d'acqua, trombe d'aria e grandinate che si sono abbattuti a...

Italia divisa : Forti temporali al Nord - caldo intenso al Centro-Sud : Italia divisa: forti temporali al Nord, caldo intenso al Centro-Sud Allerta arancione della Protezione Civile su Lombardia e Trentino Alto Adige Continua a leggere L'articolo Italia divisa: forti temporali al Nord, caldo intenso al Centro-Sud proviene da NewsGo.

Maltempo Piemonte - Forti temporali su Torinese e Astigiano : raffiche di vento e grandine - allagamenti e danni : Violenti temporali si sono verificati nella notte in Piemonte: particolarmente colpito il Torinese e l’Astigiano. Forte pioggia a Orbassano e Chivasso, dove si è allagato il pronto soccorso, chiuso per circa un paio d’ore per consentire ai vigili del fuoco di prosciugare l’acqua. Numerosi gli interventi effettuati anche in cantine, garage, sottopassi e strade. temporali, raffiche di vento e grandine anche sull’Astigiano: ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : codice giallo per temporali Forti : Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’Allerta gialla (livello 1 su 3) per temporali forti e diffusi, che sono attesi dalla serata di oggi. Saranno moderati e localmente forti dalle valli del Gran Paradiso a Gressoney, moderati lungo la dorsale alpina e deboli localmente moderati sul resto del territorio. Nella serata e fino alle prime ore di sabato “si potranno registrare problemi alle reti di ...

Maltempo - primi Forti temporali al Nord : violentissima grandinata a Mondovì [VIDEO] : I primi forti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo pomeriggio di Venerdì 20 Luglio: i fenomeni più intensi sono in Veneto e in Piemonte, dove una violenta grandinata ha colpito Mondovì in provincia di Cuneo, provocando disagi per gli allagamenti. Eloquenti le immagini video: Maltempo, temporali in Piemonte: grandinata a Mondovì [VIDEO] Maltempo in Piemonte, violentissima grandinata a Mondovì [VIDEO] Ecco le pagine utili per ...

Allerta gialla per temporali Forti : grandine a Mondovì - temperature in calo di 6 gradi : E' Allerta gialla per temporali forti in Piemonte. Lo comunica Arpa , Agenzia regionale per la protezione ambientale, nel bollettino odierno, in cui specifica che "dal pomeriggio l'intrusione di aria ...

Allerta Meteo - Italia divisa in due : Forti temporali al Nord - sempre più caldo al Sud dove sarà un weekend di fuoco [MAPPE] : 1/11 ...

Allerta meteo fino alla mezzanotte di sabato : Forti temporali - fiumi monitorati : Cresce l'Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che da venerdì pomeriggio prevede vento e temporali forti: dalle 15 il centro meteo regionale ha emanato un'...