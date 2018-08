Formazione Juventus 2018-2019 | l' arrivo di Bonucci cambierebbe le idee di Allegri

Blastingnews

(Di giovedì 2 agosto 2018)che, con l'di Leonardo, potrebbe essere rivoluzionata da Massimiliano. Il riferimento va naturalmente a quella che potrebbe essere la squadra tipo, ma anche e soprattutto l'atteggiamento tattico. Nelle ultime ore, infatti, non si fa altro che parlare di un'operazione che porterebbe Gonzalo Higuain e Mattia Caldara a Milanello ed il difensore della Nazionale nuovamente a Torino. Una manovra di mercato che fa discutere i tifosi bianconeri, che non hanno gradito l'addio del centrale e farebbero fatica a rivederlo in maglia bianconera dopo l'esultanza allo Stadium della passata stagione. Marotta e Paratici pensano però anche e soprattutto al progetto tecnico, poiché è abbastanza chiaro che nelledella dirigenza c'è quella di andare all in nelle prossime stagioni per andare a conquistare la Champions. Ed è abbastanza chiaro ...