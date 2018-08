Foa | non cedo a provocazioni | aspetto indicazioni azionista

Rai - stallo in Cda. Foa : «Resto al mio posto». Non passa la proposta di votare un nuovo presidente : Dopo la bocciatura della Vigilanza Marcello Foa non si dimette da consigliere: «Lavoro nell’interesse dell’azienda»

Rai - Marcello Foa non si schioda : «Resto come Consigliere anziano a coordinare il CdA» : Marcello Foa Mentre la politica si spacca e si azzuffa sulla nomina del nuovo Presidente Rai, lui, Marcello Foa, resta dov’è. In una nota, il giornalista, la cui designazione ai vertici di Viale Mazzini era stata bocciata dalla Vigilanza, ha comunicato che per ora rimarrà alla guida del CdA in qualità di Consigliere anziano. Una decisione che ha già destato reazioni. “Oggi ho informato i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione ...

Su Foa è rottura nel centrodestra. Berlusconi : «Fi non lo rivoterà». Salvini : «Hanno scelto il Pd» : Silvio Berlusconi prende duramente posizione contro Salvini in riferimento alla possibile di una riproposizione del nome di Marcello Foa come presidente della Rai: «È stato appurato...

RAI - BERLUSCONI VS SALVINI : “Foa non SI VOTA”/ Ultime notizie nomine : Colle - “evitare forzature” : Rai, caos in Commissione Vigilanza per la nomina bocciata di Marcello Foa Presidente a Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo sul voto: candidato riman presidente(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:50:00 GMT)

Berlusconi dopo lo scontro su Foa : "Il centrodestra non è finito" : "Il centrodestra esiste e per quanto mi riguarda esisterà sempre". Poche ore dopo lo scontro con Matteo Salvini sulla nomina dei vertici della Rai, Silvio Berlusconi parla apertamente del rapporto con Matteo Salvini e del futuro dell'alleanza di centrodestra. "Su Marcello Foa i nostri gruppi parlamentari hanno posto una importante questione di metodo che ho condiviso - spiega il Cavaliere in una intervista all'Huffington Post - ma nessuno ha ...

Rai - Berlusconi su Foa non cede a Salvini Nessun candidato alternativo (per ora) : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele alle 8 del mattino per chiedere l’appoggio di Forza Italia, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto». Il Carroccio però non cambia nome per la presidenza: «Tutto il centrodestra lo voti»

Rai - Fi non vota e Foa non passa in vigilanza. Berlusconi chiude a Salvini : 'Non si può riproporlo' : Forza Italia, con Pd e Leu, non partecipa al voto e ilgiornalista non raggiunge i 27 voti necessari per diventare presidente dell'azienda. Il segretario del Carroccio insiste su Foa -

Nomine Rai - Berlusconi a Salvini : 'Forza Italia non voterà mai Foa presidente' : Salvini: riconfermo la fiducia a Foa - "Correttamente Marcello Foa ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell'Economia, dal Governo. Il parere che ...

Rai - Berlusconi : “Fi non voterà mai Foa”. Salvini replica : “Ha scelto di stare col Pd” : Scontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sulla presidenza della Rai: il leader di Forza Italia ribadisce che il suo partito non voterà la nomina di Marcello Foa in commissione di Vigilanza neanche in futuro. Il ministro dell'Interno replica attaccando Forza Italia: "Ha scelto il Pd per provare a fermare il cambiamento".Continua a leggere

Su Foa è rottura nel centrodestra. Berlusconi : «Fi non lo rivoterà». Salvini : «Hanno scelto il Pd» : Silvio Berlusconi prende duramente posizione contro Salvini in riferimento alla possibile di una riproposizione del nome di Marcello Foa come presidente della Rai: «È stato appurato...

Su Foa è rottura nel centrodestra. Berlusconi : 'Fi non lo rivoterà'. Salvini : 'Hanno scelto il Pd' : Silvio Berlusconi prende duramente posizione contro Salvini in riferimento alla possibile di una riproposizione del nome di Marcello Foa come presidente della Rai : 'È stato appurato che l'eventuale ...

Salvini non cede su Foa : "Forza Italia ha scelto di stare con il Pd" : Che farà Marcello Foa dopo la bocciatura come presidente della Rai rimediata in Commissione di vigilanza stamattina? E cosa farà Matteo Salvini che tanto si era speso per questa nomina: opterà per un nuovo nome (magari quello di Giampaolo Rossi caldeggiato da Giorgia Meloni) ricucendo così anche lo strappo con Forza Italia (a cui Rossi non piace per nulla), oppure terrà il punto invitando Foa a non ...

Berlusconi : Foa non può essere riproposto - Fi non lo voterà : Roma, 1 ago., askanews, - 'La scelta dei componenti di Forza Italia della Commissione di Vigilanza, di non votare l'indicazione di Marcello Foa alla Presidenza della Rai è stata assunta dai nostri ...

Salvini non cede su Foa : 'Forza Italia ha scelto di stare con il Pd' : Secondo Di Maio, nella vicenda ' viene anche fuori un problema generale quello dei parlamentari della forza politica e della volontà dei leader della forza politica: se la forza politica con cui ...