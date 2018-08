Florentino Perez ferma tutto | Modric via? Solo se pagano 750 milioni

Modric vuole l'Inter : parlerà con Florentino Perez per lasciare il Real Madrid : Il regista croato ha dato la disponibilità a vestire di nerazzurro, ma l'affare resta complicato. Vidal in attesa

Inter su Modric - il croato potrebbe chiedere la cessione a Florentino Perez : Al momento resta un sogno quello di vedere Luka Modric con la maglia dell'Inter [VIDEO] la prossima stagione. Una suggestione che, però, sta prendendo quota in questi giorni con i tifosi dell'Inter che hanno manifestato entusiasmo e curiosita' nel vedere il nome del centrocampista croato accostato ai colori nerazzurri. Qualcosa che solo l'anno scorso sembrava impensabile con le trattative per Nainggolan, Vidal e Di Maria sfumate e con gli arrivi ...

Calciomercato Inter - si continua a cullare il sogno Modric : previsto un incontro tra il croato e Florentino Perez : L’Inter continua a sognare il colpo Modric, il club nerazzurro attenderà l’esito del summit previsto tra il croato e Florentino Perez Il Milan chiama con Higuain e Caldara, l’Inter prova a rispondere con Luka Modric. Il croato è il giocatori individuato dal club nerazzurro per compiere il definitivo salto di qualità, per contendere alla Juventus il prossimo scudetto. AFP PHOTO / Johannes EISELE La società del presidente ...

Real Madrid - Florentino Perez fa la spesa a Londra : offerta monstre per due assi del Chelsea : Il presidente del Real Madrid avrebbe presentato al Chelsea un’offerta da 110 milioni di euro per Willian e Courtois Asse caldissimo tra Real Madrid e Chelsea, i blancos decisi a fare la spesa a Londra, provando a scippare due giocatori a Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Florentino Perez sarebbe vicinissimo a mettere le mani su Thibaut Courtois e Willian, profili individuati da Lopetegui per rinforzare la ...

Batosta per il Real Madrid : Sarri blocca Hazard ed ora su chi virerà Florentino Perez? Uno sguardo anche in Italia… : Real Madrid alle prese con le disperata ricerca di un calciatore che possa anche solo lontanamente far dimenticare Cristiano Ronaldo Il Real Madrid va alla ricerca di calciatori che possano, anche solo lontanamente, far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. L’idea di Florentino Perez è quella di prendere due calciatori in attacco per rimpolpare il reparto orfano di CR7. Inizialmente si pensava al duo Hazard-Kane, ma il ...

Real Madrid - Florentino Perez promette scintille : “rinforzeremo la nostra squadra con giocatori fantastici” : Il presidente del Real Madrid ha parlato durante la presentazione di Odriozola, garantendo acquisti fantastici per il club blanco “Dobbiamo rafforzare il nostro presente e il nostro futuro. Abbiamo una bella squadra che va rinforzata con grandi giocatori“. Dopo la cessione alla Juventus di Cristiano Ronaldo il Real Madrid è pronto a voltare pagina e a proseguire la striscia di successi forte delle 3 Champions consecutive vinte, ...

Real Madrid - follia per Hazard : Florentino Perez offre 170 milioni : follia PER Hazard- Il Real Madrid ha scelto il sostituto di Cristiano Ronaldo. Difficile arrivare a Mbappè e Neymar, ecco perchè il club madrileno sarebbe pronto a mettere le mani su Hazard. Il fantasista belga potrebbe rappresentare il degno erede di CR7: qualità, classe e ancora margini di miglioramento notevoli. OFFERTA MONSTRE DA 170 milioni […] L'articolo Real Madrid, follia per Hazard: Florentino Perez offre 170 milioni proviene da ...

Real - effetto Ronaldo : le mosse di Florentino Perez spaventano l'Europa : Oggi il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine a un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore del mondo e che ha segnato uno dei momenti più brillanti nella storia del nostro club e ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS : ULTIME NOTIZIE/ CR7 - è stallo alla messicana con Florentino Perez... : CRISTIANO RONALDO alla JUVENTUS, ULTIME NOTIZIE sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:25:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - adesso Florentino Perez fa il “furbo” ed ostacola i bianconeri… : Cristiano Ronaldo-Juventus affare molto ben avviato, anche se Florentino Perez ce la sta mettendo tutta per complicare i piani bianconeri Cristiano Ronaldo-Juventus, c’è solo un ostacolo da superare prima dell’ufficialità, un ostacolo che ha un nome ed un cognome: Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid sta facendo un po’ il furbetto, o meglio, sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al club ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : soldi - aumenti - gelosie come nasce la frattura tra Cr7 e Florentino Perez : da molto tempo che Florentino Perez e Cristiano Ronaldo non si sopportano più. In particolare, dal pomeriggio dell'1 settembre 2012, quando il calciatore incontrò il presidente del Real Madrid nel suo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la bomba : ecco l'ultima richiesta di Florentino Perez al fenomeno portoghese : Ne dà conto il quotidiano spagnolo Sport , che rivela l'unica condizione che avrebbe posto Florentino Perez , presidente del Real: avrebbe chiesto a CR7 che sia lui a prendersi davanti ai tifosi la ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - cresce l’ottimismo : l’esito dell’incontro tra Florentino Perez e Jorge Mendes è sorprendente : L’agente di Cristiano Ronaldo ha incontrato Florentino Perez ribadendogli la volontà del giocatore di lasciare il Real Madrid, cresce l’ottimismo dunque in casa Juventus Cristiano Ronaldo se ne vuole andare dal Real Madrid, è questo il contenuto del dialogo avuto nella serata di ieri tra Florentino Perez e Jorge Mendes, agente del calciatore portoghese. LaPresse/Tano Pecoraro Una frattura netta e insanabile quella tra il numero ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS?/ Ultime notizie - giovedì riunione d'emergenza Florentino Perez-Mendes : CRISTIANO RONALDO vicino ALLA Juventus, siamo ai momenti decidivi per il possibile passaggio in bianconero dell'attaccante del Real Madrid. Sua madre con un post accende le speranze(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 23:37:00 GMT)