Flipping Death | il successore spirituale di Stick It To The Man è in arrivo la prossima

: Ecco la data di lancio precisa di #FlippingDeath. - Eurogamer_it : Ecco la data di lancio precisa di #FlippingDeath. - gamescore_it : Flipping Death arriverà il 7 agosto su Nintendo Switch! - - FM_Pagano : RT NintendOnTweet '#FlippingDeath, annunciata la data d'uscita su #NintendoSwitch Per approfondire:… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Arrivano dai colleghi di Eurogamer.net delle ottime notizie per tutti coloro che sono in attesa di, il nuovo titolo sviluppato dallo studio svedese Zoink, già autore dell'apprezzatoIt To The Man.Ebbene, qualche tempo fa vi avevamo riportato la finestra di lancio: era stato comunicato il gioco in uscita per questo mese, ma non era stata annunciata una data di uscita precisa.A quanto pare non bisognerà attendere molto tempo, perchéarriverà il 7 agosto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Read more…