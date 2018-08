Flavio Insinna non raccoglie lo scettro di Fabrizio Frizzi? Bomba in Rai | ' L' Eredità

liberoquotidiano

: RT @Libero_official: Rai, la più clamorosa delle indiscrezioni: dopo le infinite polemiche, i nuovi vertici potrebbero far fuori Flavio Ins… - GranMaestlogg : RT @Libero_official: Rai, la più clamorosa delle indiscrezioni: dopo le infinite polemiche, i nuovi vertici potrebbero far fuori Flavio Ins… - Angela38578935 : RT @Libero_official: Rai, la più clamorosa delle indiscrezioni: dopo le infinite polemiche, i nuovi vertici potrebbero far fuori Flavio Ins… - nicola_ven65 : RT @Libero_official: Rai, la più clamorosa delle indiscrezioni: dopo le infinite polemiche, i nuovi vertici potrebbero far fuori Flavio Ins… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) La voce è di quelle davvero esplosive. Una voce che corre su Oggi e che riguarda, il chiacchieratissimo conduttore Rai che a fine settembre debutterà alla conduzione de L'sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Quel L'lasciato dadopo la sua scomparsa: la scelta di, come è arci-noto, ha scatenato furibonde polemiche. In molti, infatti, non perdonano al conduttore il polverone sollevato da Striscia la Notizia con i fuorionda in cui insultava i concorrenti di Affari Tuoi (in seguito a quel caso,ha latitato a lungo sul piccolo schermo).Ma, si diceva: la voce esplosiva. Su Oggi si legge chepotrebbe anche essere fatto fuori. "Dopo le polemiche delle scorse settimane, debutterà alla conduzione de L'al posto di. Sempre che i cambi dirigenziali in corso a Viale Mazzini non gli nuocciano. I nuovi vertici, infatti, non sarebbero del tutto convinti di confermarlo", si legge sul rotocalco. L'avvicendamento, soprattutto dopo tutte queste polemiche, sarebbe davvero clamoroso.