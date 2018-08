Fiumicino - con attivazione di Egate per il Canada il servizio raggiunge 6 mln di passeggeri l'anno : Teleborsa, - Il Leonardo da Vinci diventa il primo aeroporto al mondo per numero di passeggeri e nazionalità che possono effettuare il controllo passaporti attraverso gli Egate . Grazie all'accordo ...

Roma : Controlli scali Fiumicino e Ciampino - 4 denunce : Roma – Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno svolto numerosi servizi di controllo all’interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino. Ad esito delle attivita’, i Carabinieri hanno denunciato quattro passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente di due cittadini italiani, di 48 e 57 ...

Adr : con Fiumicino Roma gateway europeo per la Cina : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Avviare una strategia unitaria per potenziare ulteriormente le opportunità di sviluppo economico e di traffico da e per la Cina, attraverso Roma e il principale aeroporto italiano. E’ questo l’obiettivo sul quale concordano le maggiori realtà industriali e istituzionali coinvolte negli scambi tra i due Paesi (Adr, vettori cinesi pubblici e privati, tour operator, fornitori di servizi digitali), ...

Adr : con Fiumicino Roma gateway europeo per la Cina (2) : (AdnKronos) – Nel 2017 sono stati 750.000 i passeggeri trasportati dai vettori operanti tra Roma e la Greater China, con una crescita del 10% rispetto al 2016 e del 13.5% in relazione al solo mercato cinese. Il risultato è stato ottenuto anche grazie a un maggior riempimento degli aerei, passato dal 76.7% al 80.8% con un +4% rispetto al 2016. Anche il traffico merci è in aumento di circa il 30% rispetto al 2016, arrivando a quota 30mila ...

Roma : controlli aeroporto Fiumicino - 4 denunciati : Roma – Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno svolto numerosi servizi di controllo all’interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all’aeroporto internazionale ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino. Ad esito delle attivita’, i Carabinieri hanno denunciato quattro passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente di tre cittadini italiani, di 28, 53 e 60 anni, e uno ...

Star Alliance - con Lufthansa - investe a Fiumicino su una nuova lounge : Star Alliance, l'alleanza globale tra compagnie aeree più vasta del mondo, di cui fa parte anche Lufthansa, rafforza la presenza all'aeroporto di

Fiumicino - Montino confermato sindaco - Baccini battuto : Il candidato del centro sinistra Esterino Montino si è riconfermato sindaco del comune di Fiumicino. Il sindaco uscente, sostenuto da Pd, Leu e 6 liste civiche, ha ottenuto la maggioranza dei consensi.

Aeroporto Fiumicino - Concerto a sorpresa del Maestro Pappano : Teleborsa, - Iniziativa d'intrattenimento a sorpresa con performance d'eccezione e passeggeri italiani e internazionali in partenza in aereo da Roma sorpresi, stupiti e ammirati. E' avvenuta nella ...

Musica : Adr - a Fiumicino concerto a sorpresa direttore Orchestra Pappano (2) : (AdnKronos) - Il terzo brano in programma intitolato Sholem – Aleckhem, Rov Feidman!, del clarinettista ungherese Béla Kovács è stato eseguito in omaggio alla tradizione popolare klezmer ed è dedicato da Kovács al grande clarinettista Giora Feidman. Molti i viaggiatori che hanno filmato l’esecuzione

Musica : Adr - a Fiumicino concerto a sorpresa direttore Orchestra Pappano : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – I passeggeri italiani e internazionali in partenza dal Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci sono stati coinvolti oggi nella nuova iniziativa di intrattenimento culturale organizzata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. I viaggiatori, provenienti da tutto il mondo, si legge in una nota, hanno potuto assistere a una performance straordinaria al ...

FINTO PRETE CON 3 CHILI DI EROINA MINACCIA SCOMUNICA/ Video - fermato a Fiumicino : droga per il litorale : FINTO PRETE con la borsa del pc piena di EROINA, Video: arrestato a Fiumicino. Diceva di essere un missionario con cittadinanza americana. Ha anche MINACCIAto gli agenti di SCOMUNICArli.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:17:00 GMT)