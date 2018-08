Fit | Lombardia | molti ritardi | occasione mancata docenti abilitati

Lombardia : afFitto case vacanze - da settembre obbligatorio codice Cir : Milano, 29 giu. (AdnKronos) – Da settembre sarà obbligatorio in Lombardia il codice Identificativo di Riconoscimento per le case vacanze messe in affitto. La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Turismo, Lara Magoni, ha approvato una delibera che disciplina il Cir, che dovrà essere indicato sugli annunci utilizzati per pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta delle case e degli ...

Trento - "AfFitto solo a ragazze del Triveneto e della Lombardia" : respinta una studentessa di Pescara : Era in cerca di un appartamento, il proprietario non le ha dato spiegazioni: "Niente di personale, ma preferisco così". La ragazza: "Per m'è c'è un'unica ragione: si chiama razzismo"

'AfFitto solo a Triveneto e Lombardia' : ANSA, - TRENTO, 20 GIU - "Scusa tanto ma sto cercando solo ragazze del Triveneto e della Lombardia. Niente di personale". La frase è quella di un proprietario di casa di Trento, ricevuta in risposta ...