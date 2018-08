Fire Emblem Heroes ha registrato incassi per oltre 400 milioni di dollari

E3 2018 : Fire Emblem : Three Houses si mostra in un nuovo trailer : Fire Emblem: Three Houses si mostra con un nuovo trailer in occasione dell'E3 di Nintendo. Come possiamo vedere, il nuovo filmato introduce gameplay, personaggi e la storia che ci attende. Questo nuovo capitolo della celebre serie arriverà su Nintendo Switch nella primavera del 2019, come possiamo vedere alla fine del trailer. Fire Emblem: Three Houses è un RPG tattico a turni che introdurrà nuove sfumature strategiche per la serie, come ...