Fiorentina tratta Mirallas con Everton

Pjaca vicino alla Fiorentina - la Juventus tratta per l’inserimento di Sturaro nella trattativa : Marko Pjaca vicinissimo al passaggio alla Fiorentina, la Juventus però vorrebbe inserire nella trattativa anche Stefano Sturaro Marko Pjaca è quasi un calciatore della Fiorentina. L’esterno offensivo croato si appresta a fare le valigie e volare in Toscana, dopo che la sua Juventus ha deciso di accettare le nuove condizioni poste da Corvino in merito all’affare. Sembra infatti che il trasferimento si baserà su un prestito con diritto di ...

Calciomercato Fiorentina 2018/19 : acquisti - cessioni - trattative e probabile formazione : La decisione del Tas di Losanna che ha riammesso il Milan in Europa League era attesa dalla dirigenza della Fiorentina per valutare le strategie per il Calciomercato. Pur fuori dalla competizione continentale e con meno partite da affrontare nella stagione 2018/19, la Viola sta, comunque, allestendo una squadra competitiva per tornare alla carica e ottenere risultati ambiziosi. Le trattative in corso Salvo ripensamenti dell’ultima ora per ...

Fiorentina - è fatta per Mario Pasalic : le ultime sulla trattativa : Mario Pasalic sarà un nuovo calciatore della Fiorentina, l’affare col Chelsea sembra essere in dirittura d’arrivo, tutti i dettagli Mario Pasalic si appresta a vestire la maglia della Fiorentina. Il calciatore del Chelsea, trattato a lungo da Pantaleo Corvino, già nel weekend prossimo potrebbe unirsi alla rosa di Pioli in ritiro. L’affare sembra infatti nella sua fase conclusiva, con il trasferimento con la formula del ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di Napoli e Sampdoria - mosse a sorpresa di Lazio e Fiorentina : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Giampaolo. Nel frattempo arriva un colpo in difesa, si tratta di Alex Ferrari, il difensore si è presentato questa mattina al Laboratorio Albaro di Genova per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto con il club blucerchiato. Arriva dal Bologna in ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli da sogno - sorpresa di Parma e Fiorentina - i nomi per il Torino : Calciomercato Serie A, tutte LE trattative DEL giorno – trattative di Calciomercato sempre più calde, oggi movimenti molto importanti. Il Calciomercato del Torino entra nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le mosse del presidente Cairo che ha dimostrato tutta l’intenzione di rinforzare la rosa, la prima mossa è stata veramente importante con il ritorno di Bruno Peres, l’esterno può sicuramente rappresentare l’arma in più per ...

Napoli - l’offerta (con contropartite) per Chiesa è clamorosa : i dettagli della trattativa con la Fiorentina : Federico Chiesa al centro di una trattativa di calciomercato molto ‘ricca’, il Napoli si è fatto avanti per accaparrarsi il calciatore della Fiorentina Il Napoli si getta a capofitto su Federico Chiesa. Il calciatore della Fiorentina è stato individuato come l’innesto giusto per mister Ancelotti, abile a giocare su ambedue le fasce, ottima alternativa a Callejon, apparso in calo nella scorsa stagione date le troppe partite ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - inserimento per Thereau : doppia trattativa con la Fiorentina : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce da una stagione comunque positiva ma adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella in vista della prossima stagione. Un reparto pronto a subire grandi cambiamenti è l’attacco, i rossoblu si candidano ad essere protagonisti della prossima finestra di mercato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito Cyril Théréau, destinato a lasciare la Fiorentina. Sul ...