Fiorentina | assalto a Mirallas

Fiorentina - assalto a Berardi : c'è l'offerta : La Fiorentina ha scelto: assalto a Domenico Berardi . Dopo un primo tentativo, la Viola è tornata a farsi sotto con il Sassuolo e, stando a quanto riferito da Sky Sport , ha presentato un'offerta: 15 milioni di euro cash più alcuni giovani come contropartita . Può non bastare: i neroverdi ne chiedono 30 come valutazione totale tra parte economica e uno o due ...

Calciomercato Fiorentina - assalto alla Roma : occhi su El Shaarawy : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è stata grande protagonista nella seconda parte di stagione, i viola hanno lottato fino alla fine per la qualificazione in Europa League. Adesso è arrivato il momento di programmare il futuro, in particolar modo importanti novità nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Fiorentina avrebbe chiesto alla Roma l’attaccante El Shaarawy, per il momento i ...