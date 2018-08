Fino all’inferno conferma il talento speciale di Roberto D’Antona per l’horror

gqitalia

: #OutThisWeek ...nei cinema da oggi... - DARK HALL: dark-drama con Uma Thurman; - AMICHE DI SANGUE: drama from Usa;… - cinemagazzino : #OutThisWeek ...nei cinema da oggi... - DARK HALL: dark-drama con Uma Thurman; - AMICHE DI SANGUE: drama from Usa;… - RobDantona : Da CinecittàNews, la recensione per Fino All'Inferno. DA OGGI AL CINEMA! - Everyeye : Fino all'inferno, la recensione: sangue, azione e anni '80 -

(Di giovedì 2 agosto 2018) “Il mio cinema è di puro intrattenimento, l’obiettivo di questo film è divertire il pubblico”: è questa la chiave di lettura, anzi, visione, diall’inferno, il nuovo film diD’Antona in sala da giovedì 2 agosto. La pellicola, di cui D’Antona ricopre il triplice ruolo di sceneggiatore, regista e protagonista, è un action pulp che omaggiano i suoi riferimenti cinematografici, i maestri John Carpenter (soprattutto Grosso guaio a Chinatown) e Sam Raimi, oltre a Quentin Tarantino. Del resto, D’Antona si dichiara amante del cinema anni Ottanta e Novanta, ed è per questo cheall’inferno è una vera e propria lezione di cinema e divertimento, oltre ad essere “un sogno che si realizza”, dal momento che si tratta della sua seconda prova di regista-sceneggiatore-attore dopo l’horror The Wicked Gift, sempre prodotto ...