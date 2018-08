Fine del duopolio Apple-Samsung | Huawei supera la Mela e cambia gli equilibri

Basket - la long list del CT Sacchetti in vista della Finestra FIBA di settembre : La long list di Sacchetti per gli impegni degli azzurri: si parte dal 25 agosto con il training camp a Pinzolo Ancora qualche giorno e gli Azzurri torneranno in attività. Il 25 agosto la Nazionale si ritroverà in Trentino a Pinzolo, nuova sede ufficiale del raduno, per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale FIBA 2019: il 14 settembre a Bologna contro la Polonia e il 17 settembre a Debrecen contro ...

Liam Payne starebbe flirtando con una modella - dopo la Fine con Cheryl : Avevano annunciato di essersi lasciati a inizio luglio The post Liam Payne starebbe flirtando con una modella, dopo la fine con Cheryl appeared first on News Mtv Italia.

Tav - “Telt congela la gara per la linea”. La replica dell’azienda : “Bando entro la Fine dell’estate. Come da programmi” : Il dibattito interno all’esecutivo sulla questione Tav rischia di avere una prima, vera conseguenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, infatti, la Telt – società incaricata di costruire e gestire la nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione – ha deciso di congelare la gara internazionale per il primo mega-appalto per l’avvio dei lavori del tunnel di base di 57,5 chilometri. Per ...

Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli ha annunciato che dalla Fine dell’estate saranno sospese le domeniche gratis ai musei : Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli, scelto dal Movimento 5 Stelle, ha annunciato che dalla fine dell’estate sarà sospesa #Domenicalmuseomuseo, l’iniziativa che permetteva di entrare gratuitamente in tutti i musei gestiti dal ministero la prima domenica di ogni mese. «Le domeniche The post Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli ha annunciato che dalla fine dell’estate saranno sospese le domeniche gratis ai musei ...

FinecoBank annuncia i conti del primo semestre : Teleborsa, - FinecoBank ha chiuso il primo semestre 2018 con un utile netto in forte crescita a 125,2 milioni di euro in salita del 20,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I ricavi a 311,...

FinecoBank annuncia i conti del primo semestre : FinecoBank ha chiuso il primo semestre 2018 con un utile netto in forte crescita a 125,2 milioni di euro in salita del 20,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I ricavi a 311,8 milioni ...

Fine della storia d'amore tra Fabrizio Corona e Silvia : lo rivela Gabriele Parpiglia : Fine della love story tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. A rivelarlo su Instagram, uno dei migliori amici di Fabrizio nonché giornalista di "Chi" Gabriele Parpiglia che, rispondendo alla domande curiose dei followers ha confessato che tra Fabrizio e Silvia tutto è clamorosamente precipitato. Dopo l'uscita dal carcere dell'ex re dei paparazzi, tra la coppia c'era già stato un momento di crisi poi rientrato e sembrava che nell'ultimo periodo ...

NOMINE RAI - LA Fine del CENTRODESTRA? BERLUSCONI - "NO A MARCELLO FOA"/ Ultimatum a Salvini : "Lasci M5s" : NOMINE Rai, domani voto in Cda: Meloni, "sì a MARCELLO Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:12:00 GMT)

Motomondiale 2018 - GP Repubblica Ceca 2018 : il calendario e gli orari del Fine settimana. Come seguire le gare in tv : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutto il weekend del GP della Repubblica Ceca. Il programma Venerdì 3 agosto 09.00-09.40 Moto3, prove libere 1 09.55-10.40 MotoGP, prove ...

Motomondiale 2018 - GP Repubblica Ceca 2018 : il calendario e gli orari del Fine settimana. Come seguire le gare in tv : Il Motomondiale torna dalle vacanze. Si riparte da Brno, per il GP della Repubblica Ceca. Riparte la caccia a Marc Marquez, leader del Mondiale di MotoGP con 46 punti su Valentino Rossi. Lo spagnolo è ovviamente il favorito per il titolo, quasi infallibile quest’anno anche grazie ad una Honda velocissima. Il Dottore non ha ancora vinto quest’anno, ma è riuscito a portare la Yamaha oltre i suoi limiti. Discorso diverso, invece, per ...

Previsioni Meteo Agosto - l’ondata di caldo sull’Europa potrebbe durare fino alla Fine del mese ma l’Italia ne rimarrà ai margini [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 ...

Calciomercato 2018 - la data di chiusura della Finestra estiva in Italia e in Europa : Il Calciomercato è diventato ormai una questione di importanza vitale. Tanto per i tifosi quanto per i club, sempre alla ricerca del colpo che possa far svoltare la stagione. La Juventus con Cristiano ...

Le commedie 'Che Fine ha fatto l'inciviltà?' e 'Grand tour' vincono la seconda edizione di Pop Corn Festival del Corto : ... "Il Pop Corn è una manifestazione in linea con le nostre tendenze, vogliamo fare meno spettacoli ma di qualità. Il Pop Corn si inserisce in un percorso che eleva il livello e l'offerta per il ...

Il ritratto del ministro Paolo Savona : un economista Fine ed illuminato - : Mai errore fu più grande, nella valutazione politica di un dirigente di tale livello. Ciampi, da Premier, diceva con quella unione "zoppa" che, se non la si modificava avrebbe, la moneta unica, ...