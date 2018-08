: Bimba italiana uccisa da una medusa nelle Filippine #bambinauccisadallemeduse - MediasetTgcom24 : Bimba italiana uccisa da una medusa nelle Filippine #bambinauccisadallemeduse - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Le urla di dolore e il ricovero. Tragedia per una bimba romana in vacanza con la mamma - contribuenti : Filippine: punta da medusa, muore bimba italiana di 7 anni -

Una bambina romana di 7 anni è morta durante una vacanza nelledopo dopo essere venuta a contatto con unadurante un bagno in mare. La piccola Gaia, che ha il papà italiano, si trovava in gita nell'isola di Sabitang Laya con la madre filippina,quando l'hanno sentita urlare dal dolore. "Ho visto la parte superiore della gamba diventare viola", ha raccontato la madre. Messa sulla barca, c'è voluta più di mezz'ora per arrivare all'ospedale dove è stata dichiarata morta per la forte reazione allergica.(Di giovedì 2 agosto 2018)