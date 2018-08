Filippine | bambina romana uccisa da una medusa | era in vacanza

Cubomedusa - cos'è la jellyfish box che ha ucciso la bambina italiana nelle Filippine : La Cubomedusa è uno degli animali più letali al mondo ma per fortuna quella che si trova nell'Adriatico non è sempre pericolosa come quella delle acque tropicali, vivono principalmente nelle acque costiere dell'Australia settentrionale e in tutto ...

Bambina italiana uccisa da una medusa nelle Filippine : Una Bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza nelle Filippine dopo dopo essere venuta a contatto con una medusa durante un bagno in mare. Lo riferiscono i media locali.-- Gaia, che ha il papà italiano, si trovava in gita nell'isola di Sabitang Laya con la madre filippina, uno zio e un cugino, e stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia quando si è messa a gridare per il ...

