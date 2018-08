Filippine | bambina italiana uccisa da una medusa

blogo

Bambina italiana muore nelle Filippine dopo il morso di una medusa

(Di giovedì 2 agosto 2018) Gaia Trimarchi, 7 anni, è deceduta dopo essere venuta a contatto con una medusa durante un bagno nel mare delle Filippine. La bambina, il cui padre è italiano, secondo quanto riferiscono i media locali, si trovava in gita nell'isola di Sabitang Laya con la mamma filippina, uno zio e un cugino. Ad un certo punto, mentre stava raccogliendo conchiglie in acqua, la bimba ha cominciato a gridare per il dolore. Rapidi i soccorsi da parte della madre, ma i movimenti nelle isole non sono stati rapidissimi e non c'è stato nulla da fare. "Ho visto la parte superiore della gamba diventare viola", racconta la signora Romanita Cabanlong, madre della bambina deceduta.