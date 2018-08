Figc | Lega Dilettanti compatta con Sibilia per la convocazione dell' assemblea

Serie B - è caos ripescaggi : la Lega di B proclama campionato a 20 squadre. E la Figc? : Con una nota inviata alla Figc, alla Covisoc e alle società che hanno chiesto il ripescaggio, la Lega di Serie B ribadisce con fermezza la propria posizione: i l prossimo anno nella Serie cadetta ...

Legale componenti Figc : “proroga commissario basata sul nulla” : “Sospendete una delibera che si poggiava ieri su un’interpretazione sbagliata della legge e oggi sul nulla e si ordini al commissario la convocazione dell’assemblea elettiva”. E’ quanto chiesto al Collegio di Garanzia guidato da Franco Frattini dall’avvocato Giancarlo Viglione in rappresentanza delle quattro componenti federali della Figc (Lnd, Lega Pro, Aic e Aia) che hanno presentato ricorso contro la ...

Calcio femminile - la Figc annuncia ricorso sul ritorno alla Lega Dilettanti : 'Nell'attesa del giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport, il Commissario Straordinario, Roberto Fabbricini, ha informato in data odierna tutte le Società di Serie A e Serie B che l'organo ...

Lo sponsor di manica anche in Serie A? La Lega chiederà l’ok alla Figc : In Serie A potrebbero presto arrivare gli sponsor di manica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i club oggi dovrebbero formalizzare la richiesta alla Figc per l’autorizzazione alla novità commerciale. Una strada già intrapresa in Premier League, in Bundesliga e nella Liga, dove le big hanno firmato accordi rilevanti: Manchester United, Chelsea e Arsenal hanno infatti contratti da […] L'articolo Lo sponsor di manica anche in Serie ...

Chievo - Tribunale Figc : improcedibilità per il caso plusvalenze. Club resta in Serie A. Legali Crotone : “Subito nuovo processo” : Il Chievo Verona resta in Serie A, almeno per ora. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato infatti l’improcedibilità nei confronti della società per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro aveva chiesto 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato, una sanzione equivalente alla retrocessione in B, e tre anni di inibizione per il presidente Luca Campedelli. Il Tribunale presieduto da ...

Lega Pro - AIC - AIA e LND contro la proroga del Commissariamento Figc : I rappresentanti di AIA, AIC, LND e Lega Pro hanno espresso grave sconcerto per la proroga del Commissariamento della FIGC sino al 10 Dicembre. L'articolo Lega Pro, AIC, AIA e LND contro la proroga del Commissariamento FIGC è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie B : “la Figc deve chiarire che il progetto delle seconde squadre deve essere limitato alla Lega Pro” : “La Figc deve chiarire che il progetto delle seconde squadre deve essere limitato alla Lega Pro”. La Lega B non cambia posizione e il presidente Mauro Balata nelle prossime ore invierà “un’istanza formale al commissario Fabbricini affinché la Federcalcio modifichi la delibera escludendo la possibilità che le seconde squadre vengano promosse in Serie B”. In caso contrario, ha aggiunto il presidente della Lega B, ...

Lega Pro - Gravina : “salvaguardare la regolarità del campionato - intervenga la Figc” : Il Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, esprime la propria preoccupazione per situazioni che, sebbene riguardino il campionato Serie C, “rischiano di minare il sistema calcistico. Talune procedure generano inevitabilmente vere e proprie anomalie di sistema”, si legge in un comunicato della Lega Pro “da tempo promotrice di istanze, progetti innovativi, proposte di modifica delle norme, e che resta in attesa di risposte ...

Figc - Fabbricini : “il candidato della Lega è opportuno” : “Non ho parlato con Malagò, ma credo che la Lega vorrà mettere sul tavolo qualche argomento in funzione federale. Non so se ci sarà una candidatura alternativa ad Abete ma forse per il bene del calcio sarebbe opportuno che ci fosse”. Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini. Sui tempi dell’assemblea federale aggiunge: “Penso che sia agosto – precisa a margine del Premio Calabrese a Soriano ...

Lega A - Lotito-Marotta consiglieri Figc : ANSA, - MILANO, 28 MAG - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e l'ad della Juventus, Giuseppe Marotta, sono stati eletti consiglieri federali dall'assemblea della Lega Serie A. Secondo quanto si ...