FIFA Streets in FIFA 19 | un leak potrebbe confermare la presenza di una modalità 5 contro

(Di giovedì 2 agosto 2018) Dalle primissime informazioni che stanno circolando in questi mesi che ci separano dall'uscita di19, sembra che lo sportivo di EA Sports potrà contare su un manipolo di nuovedi gioco completamente diverse da quelle che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni.Gli sviluppatori hanno già confermato ladell'ineditàSopravvivenza, e stando ad alcune immagini trapelate in rete sembra che19 potrà segnare l'atteso ritorno di, che ormai da anni viene accostato a ogni capitolo diin uscita.Ilpropone lo screenshot di una schermata in cui notiamo le formazioni di Juventus e Inter composte da cinque giocatori, in un'arena che assomiglia spiccatamente a quelle storiche di. Lasarebbe la stessa Sopravvivenza, in cui vince la squadra con l'ultimo calciatore rimasto in campo.Read more…