Fifa | denuncia dai ' creatori' dello spray | a rischio il suo utilizzo

sport.sky

: RT @ansacalciosport: Gelson Martins,Sporting apre a soluzione. 'Atletico ci dia 40 mln e ritiriamo la denuncia alla Fifa' | #ANSA https://t… - pccpla : RT @ansacalciosport: Gelson Martins,Sporting apre a soluzione. 'Atletico ci dia 40 mln e ritiriamo la denuncia alla Fifa' | #ANSA https://t… - salvione : Caso Gelson Martins, lo Sporting: «40 milioni dall’Atletico e ritiriamo la denuncia alla Fifa» - Diretta24 : RT @ansacalciosport: Gelson Martins,Sporting apre a soluzione. 'Atletico ci dia 40 mln e ritiriamo la denuncia alla Fifa' | #ANSA https://t… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) ... non un'innovazione straordinaria dal punto di vista tecnologico come le altre ma sicuramente una delle novità degli ultimi anni del mondo del calcio. Ma, proprio per questo, lasta ...