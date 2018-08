Festa del lago | Rivoltella illumina la notte

CATANIA RIPESCATO IN SERIE B/ I tifosi fanno già Festa a Torre del Grifo : CATANIA RIPESCATO in SERIE B: i tifosi fanno già festa a Torre del Grifo. Anche il Novara in cadetteria, rigettati i ricorsi di Ternana, Siena e Pro Vercelli per la graduatoria(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:00:00 GMT)

Immancabile appuntamento con la Festa della birra di Pianella - pronta la decima edizione : Le migliori birre spillate a freddo, molte delle quali di produzione abruzzese, stand gastronomici e spettacoli tutte le sere. Specialità enogastronomici con le tipicità che hanno reso famosa ...

Birra Sound accede al marchio AbilFesta per l'accessibilità delle persone con disabilità : ... poco considera le problematiche nelle quali si imbattono tutte quelle persone con disabilità che vorrebbero partecipare ad una manifestazione e vivere il mondo che le circonda in autonomia, come ...

Bari - presentata la Festa del Mare : Vito Signorile è, invece, il curatore della sezione Love and the Sea, con spettacoli in replica per tre giorni, dal 16 al 18 agosto, in quattro luoghi diversi della città vecchia. Alle ore 20 Rocco ...

Torna a Maratea dal 6 all'12 agosto la Festa della cultura SELVAGGIA : ... con scrittori, saggisti, artisti e musicisti, al viaggio alla scoperta del tradizioni e dell'enogastronomia lucana, dai percorsi naturalistici più nascosti fino ai viaggi fantastici nel mondo dei ...

Festa DI ROMA 13 - Lo scandalo del "Watergate" e nuovi Incontri Ravvicinati : Autore di bestseller venduti in tutto il mondo, Safran Foer ha investigato nelle memorie e nell'attualità della società contemporanea con "Ogni cosa è illuminata" e "Molto forte, incredibilmente ...

Musica e mongolfiera con altre novità per animare la Festa della Pizza : Il programma degli spettacoli prevede domani il ritorno della Napolatino Band, per proporre Musica classica partenopea in un'atmosfera contemporanea. A seguire, gli artisti dell'Accademia dei due ...

Domenica a Bibbiena la Festa del volontariato dedicato alla disabilità : alla predisposizione all'aiuto, alla cura, si affianca una pratica, una volontà di avvicinarsi al delicato mondo degli altri, alla loro storia personale spesso fatta di sofferenza e limitazioni. ...

Appuntamento il 4 e il 5 agosto con la Festa del borgo di Cereglio : ... colori, la possibilità di partecipare ad un laboratorio di acquerello tenuto da Annamaria Ognibene, ascoltare un vero raccontastorie e assistere alle esibizioni con bolle giganti e spettacoli a cura ...

Demi Lovato sta ancora molto male - dimissioni lontane : la ballerina della Festa dello sballo Dani Vitale si difende dalle accuse : Dopo il ricovero per overdose dello scorso martedì 24 luglio, Demi Lovato sarebbe ancora "molto malata": è quanto riporta un'indiscrezione apparsa su TMZ, che cita una fonte molto vicina alla popstar. La Lovato soffrirebbe di nausea estrema e febbre alta, complicazioni conseguenti all'overdose - apparentemente da alcol e droghe, ma la cantante ha rifiutato di dire ai medici cosa abbia assunto e il suo staff ha smentito questa versione - per ...

Baronissi. Tutto pronto per la Festa della birra artigianale 2018 : il programma : BARONISSI - Cento birre artigianali, venti stand gastronomici, 6 serate di concerti e spettacoli Gratuiti e degustazione di prodotti tipici. Questi i numeri dell'evento principe dell'estate nel centro della Valle dell'Irno. Una manifesta che è ormai giunta alla 21esima edizione e che ...

Festa in sostegno del progetto United L'Aquila foto : United L'Aquila è nata nel giugno 2018 alL'Aquila dall'iniziativa di alcuni giovani con la passione per lo sport popolare. Il progetto vuole far esprimere al massimo le funzioni sociali, aggregative ...

Modica - la Festa del Sacro Cuore a Pozzo Cassero : La processione tra i campi con il Santissimo Sacramento ha concluso a Pozzo Cassero per la festa dedicata al Sacro Cuore di Gesu’ a Modica.

Festa del pomodoro di Pachino Igp : territorio e produttori al centro della X edizione : C'è da sottolineare che ho cercato di abbinare la qualità degli spettacoli alla capacità economica che il Consorzio riesce a mettere a disposizione grazie agli sponsor, che puntualmente ogni anno ...