Ferrari - A Maranello il primo centro per la verniciatura a bassa temperatura

F1 – Hamilton - che affondo alla Ferrari : Lewis provoca il team di Maranello : Lewis Hamilton punzecchia la Ferrari in conferenza stampa: le parole del britannico dopo la vittoria al Gp d’Ungheria E’ Lewis Hamilton il vincitore del Gp d’Ungheria: il britannico della Mercedes ha trionfato oggi all’Hungaroring, assicurandosi così delle vacanze estive da leader indiscusso, allungando il suo vantaggio nella classifica piloti. Vettel e Raikkonen hanno chiuso la gara ungherese rispettivamente al ...

F1 - è partita la nuova era Ferrari : il racconto della prima giornata a Maranello di John Elkann e Camilleri : Il nuovo presidente Elkann, insieme all’ad Camilleri, si sono insediati a Maranello parlando con tutti gli uomini che compongono la Gestione Sportiva E’ iniziata la nuova era Ferrari, quella post Marchionne. L’ex numero uno del Cavallino versa in condizioni delicate presso l’Ospedale di Zurigo e, vista l’impossibilità di tornare a ricoprire i propri ruoli, FCA ha deciso di affidare i suoi incarichi a Maranello ...

F1 : l’uscita di scena di Sergio Marchionne che effetti avrà sulla Ferrari? Arrivabene rafforzato e Raikkonen ancora a Maranello? : Un autentico terremoto quello avvenuto nella Scuderia Ferrari e nella realtà FCA. Sergio Marchionne, n.1 del Cavallino Rampante e figura di spicco di tutto il gruppo industriale lascia per gravi problemi di salute.-- Un rimescolamento delle carte importante che avrà degli effetti anche nella gestione sportiva della Ferrari. Gli scenari sono diversi. In primis, da un certo punto di vista, il potere decisionale del Team Principal Maurizio ...

Ferrari - Camilleri dopo Marchionne : chi è il nuovo ad di Maranello - : Il passaggio di consegne è stato deciso dal consiglio di amministrazione della casa di Maranello. John Elkann è stato nominato nuovo presidente

La Ferrari di Sebastian Vettel vince a Silverstone : "Ci portiamo la bandiera inglese a Maranello" : "Sono contento per la squadra, ci portiamo la bandiera inglese a Maranello con un grande sorriso". Sebastian Vettel fa lo "sbruffone" e commenta così la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone con la Ferrari, in conferenza stampa."Finire la gara così è sempre qualcosa di speciale. È importante che la macchina vada bene, che è forte e che le novità che portiamo hanno funzionato bene per ...

Ferrari Dino : la mitica supercar festeggia 50 anni con uno straordinario evento a Maranello [FOTO e VIDEO] : Oltre 150 Ferrari Dino hanno invaso Maranello per un anniversario davvero speciale La Ferrari Dino compie 50 anni e per celebrare degnamente questo importante anniversario è stato organizzato a Maranello un maxi raduno nel quale hanno partecipato oltre 150 Dino e circa 300 clienti provenienti da tutto il globo. La Dino, che prende il suo nome da uno dei figli di Enzo Ferrari, scomparso prematuramente, è stata presentata per la prima volta ...

Ferrari F413 : ecco come potrebbe essere l’hypercar del futuro della Casa di Maranello [FOTO] : Un incredibile e dettagliato lavoro firmato da Shane Baxley apre una finestra su come potrebbe essere l’hypercar Ferrari del 2030 Il designer Shane Baxley ha provato ad immaginare come potrebbe essere un’hypercar del futuro della Casa di Maranello realizzando una serie di interessanti rendering che hanno dato vita alla futuristica Ferrari F413. Disegnata per entrare sul mercato nel 2030, l’erede spirituale de “LaFerrari” sfoggia un design ...

F1 - GP Francia 2018 : riparte la sfida tra Ferrari e Mercedes. Con le gomme sfavorevoli per Maranello… : Il circus della Formula Uno sbarca in Francia dopo 10 anni esatti (non si correva in terra transalpina dal lontano 2008 quando si disputò l’ultima gara a Magny-Cours) e arriva al circuito Paul Ricard di Le Castellet dove la classe regina non era di scena dal 1990. Il tracciato, lungo 5842 metri, è particolarmente veloce e rappresenterà una bella sfida per tecnici ed ingegneri delle varie scuderie per trovare il giusto ...

Ferrari 365 GTB/4 Daytona - una delle icone di Maranello compie 50 anni : Se vi avanza un milioncino di euro da spendere, lasciate stare il mattone e investite in una Ferrari 365 GTB/4 Daytona, splendida cinquantenne in grado di far impallidire le supercar contemporanee, non tanto dal punto di vista delle prestazioni – dove comunque i 280 km/h di velocità massima sono un bel biglietto da visita – quanto da quello del fas...

Ferrari 488 Pista - test a Fiorano del V8 più potente di Maranello : ... fu svelata, di una macchina che con 720 cavalli è il V8 più potente del Cavallino Rampante, 50 in più dei modelli da cui deriva, grazie a una mole di innovazioni e di transfer tecnologico dal mondo ...