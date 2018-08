Fenty Beauty | il marchio di Rihanna

dilei

(Di giovedì 2 agosto 2018) Amante del mondo del make up fin da ragazzina quando rubava i rossetti alla madre per indossarli davanti allo specchio,vede nel trucco un’arma di espressione che l’ha aiutata a diventare la star mondiale della musica che è oggi. Da sempre limitata dalla mancanza di varietà per quanto riguarda i colori proposti dalle aziende, nel settembre 2017, Riri ha lanciato sul mercato americano la sua personale linea cosmetica:. La parola d’ordine del brand è inclusività: per dirlo con le parole distessa “è il brand di make-up che si adatta a ogni sfumatura, personalità, cultura e attitudine. È una linea rivolta a tutte le donne del mondo, senza alcuna eccezione, per far sentire ogni donna unica e irripetibile”. 40 tonalità di fondotinta, rossetti, illuminanti e contour stick, il brand non si fa certo mancare nulla. Ma quali sono ...