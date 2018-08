Federica Pellegrini | stile libero in 30 look

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini nella nuova veste di sprinter. In attesa del ritorno ai 200 stile : Sprinter per caso o per “scelta”. Federica Pellegrini non vorrebbe tornare da Glasgow a mani vuote ma se così sarà niente drammi o polemiche, esattamente come fu a Copenhagen con una sola medaglia di bronzo in staffetta. È stata lei stessa a svelare i suoi piani attuali e futuri (che prevedono un progressivo ritorno ai 200 in vista del biennio olimpico) al Settecolli e a spiegare il suo stato d’animo attuale all’insegna della tranquillità ...

Federica Pellegrini pizzicata con il suo allenatore e i parenti : Federica Pellegrini e l’allenatore Matteo Giunta: fotografati insieme ad un pranzo in famiglia Sempre più voci intorno alla figura di Federica Pellegrini. La campionessa è stata fotografata da Gente assieme al suo allenatore Matteo Giunta. I due sono molto vicini e sembrano sereni e complici. Un dolce gesto di lei che poggia sulla spalla di […] L'articolo Federica Pellegrini pizzicata con il suo allenatore e i parenti proviene da ...

Nuoto : Panziera - Cusinato e Quadarella. L’Italia al femminile non è solo Federica Pellegrini : Spesso si è detto: “L’Italia del Nuoto è Federica Pellegrini; il Bel Paese al femminile della vasca è nelle mani della campionessa veneta”. Ebbene, in questo 2018, anno di transizione per la fuoriclasse di Spinea pronta lanciarsi nello sprint finale verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, qualcosa nelle acque tricolori, tra le donne, si sta muovendo. Dei segnali più che incoraggianti stanno arrivando dal clan femminile, stanche di ...

Italia’s Got Talent critiche sul look di Federica Pellegrini : Federica Pellegrini è entrata a far parte dei giudici di “Italia’s Got Talent” e in questi giorni sta partecipando alle registrazioni delle auditions che si svolgono fino al prossimo 5 luglio a Milano. L’esordiente del piccolo schermo sta condividendo sui social la gioia di questo nuovo inizio, ma nelle ultime ore ha pubblicato una foto che sta facendo discutere. Lo scatto incriminato la ritrae seduta al celebre bancone della giuria accanto al ...

Federica Pellegrini - ma come ti vesti? Le critiche per la foto alle audizioni di Italia's Got Talent : Partita l'avventura televisiva di Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto è entrata a far parte dei giudici di Italia's Got Talent e in questi giorni sta partecipando alle...

Nuoto - Europei 2018 : Gabrieli Detti recupera? Opzione staffette - anche la mista con Federica Pellegrini! : Gabriele Detti riuscirà a recuperare per gli Europei 2018 di Nuoto che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 3 al 9 agosto? Questo è il grande interrogativo in casa Italia ma non tutto sembra perduto. Come riporta il Corriere dello Sport, il Campione del Mondo sta recuperando dall’infortunio alla spalla e farà un ultimo controllo la prossima settimana. Il termine di iscrizione è chiaro: 20 luglio per le gare individuali, nessun ...

Nuoto - Federica Pellegrini tornerà ai 200 sl? “Nei prossimi anni chissà…”. L’apertura della Divina : Federica Pellegrini prosegue la propria avventura nella velocità, ai Settecolli ha chiuso i 100 metri stile libero al quinto posto con un interessante 53.99 ma tutti sperano di rivedere la Divina sulla sua distanza naturale, quei 200 metri che le hanno regalato il trionfo alle Olimpiadi 2008 e l’ultima mirabolante ciliegina ai Mondiali dell’anno scorso. La Campionessa di Spinea sta attraversando una stagione interlocutoria durante la ...

Nuoto Sette Colli – Federica Pellegrini 5ª nella finale 100 stile libero : Pernille Blume davanti a tutte in vasca : Federica Pellegrini chiude al quinto posto la finale dei 100 stile libere del Sette Colli. Pernille Blume davanti a tutte in vasca, completano il podio Sjoestroem e Heemskerk Solo un quinto posto per Federica Pellegrini nella finale dei 100 stile libero al Sette Colli. Impegnata in vasca allo Stadio del Nuoto di Roma, la ‘Divina’ ha concluso la sua gara in 35″99. Primo posto per la danese Pernille Blume che ha concluso ...

Sette Colli - quinto posto per Federica Pellegrini nei 100 stile : Nella vasca dello Stadio del Nuoto di Roma, l'azzurra ha nuotato in 35'99 nella gara vinta dalla danese Pernille Blume che con 52'72 ha battuto la primatista del mondo la svedese Sarah Sjoestroem , ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Federica Pellegrini sotto i 54? è quinta nei 100 sl. Finale stellare al Foro Italico : I 100 stile libero sono la gara regina e non poteva mancare, nella piscina da lei tanto amata, Federica Pellegrini. L’azzurra, in un’annata un po’ a mezzo servizio tra impegni fuori dalla vasca e la voglia di staccare dalla consuetudine, ha ottenuto un buon tempo nella Finale del Trofeo Settecolli 2018 a Roma. La campionessa di Spinea si è classificata in quinta posizione, scendendo sotto il limite dei 54″ (53″99), ...

Nuoto – Settecolli - Federica Pellegrini in finale nel 100sl : “non è facile per me - devo prendere quello che arriva” : Federica Pellegrini segna un buon tempo nella batteria dei 100sl, che la porta a disputare la finale del Settecolli dopo la delusione dei 50 dorso Federica Pellegrini si ‘vendica’ al Settecolli di Roma e dopo la delusione nella batteria dei 50 dorso, segna un buonissimo 54”05 nei 100 sl. La Divina dietro alla Sjostrom, la Blume e la Heemskerk, si è infatti qualificata per quarta alla finale che la vedrà protagonista. “Non ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA - sabato 30 giugno. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri vogliono infiammare il Foro Italico : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018, cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie, poi dalle 19.