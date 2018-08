Fed lascia i tassi invariati ma rassicura che l'economia è forte : Come si sa, il mercato del lavoro è uno dei dati che tastano il polso dell'economia. Buone notizie anche per l'inflazione "vicina" al tasso di crescita annuo del 2% che è fissato come obiettivo dalla ...

J-Ax lascia Newtopia - è rottura totale - il comunicato : 'L'agenzia continuerà con Fedez' : Adesso è del tutto ufficiale: J-Ax ha deciso di lasciare la Newtopia, l'etichetta discografica indipendente fondata qualche anno fa con Fedez. Confermati dunque gli insistenti rumors relativi ad una recente reciproca presa di distanza – alcuni settimanali di gossip hanno parlato nell'ultimo periodo di un vero e proprio litigio – tra i due 'Comunisti col Rolex', sia dal punto di vista umano che artistico. La notizia arriva direttamente da un ...

Confindustria : Gruppo Marcegaglia lascia Federacciai : Milano, 7 lug. (AdnKronos) – Il Gruppo Marcegaglia lascia Federacciai. La decisione è stata comunicata dal presidente e amministratore delegato Antonio Marcegaglia con una lettera formale di dimissioni, nella quale rassegna anche le proprie dal Consiglio di presidenza, datata 5 luglio 2018. Una scelta, spiega il presidente, “molto sofferta e dolorosa, sia a livello personale che aziendale, vista la cultura fortemente ...

Confindustria : Gruppo Marcegaglia lascia Federacciai (2) : (AdnKronos) – Per il presidente Antonio Marcegaglia “la posizione finale di Federacciai” ha rappresentato “una clamorosa e inaspettata inversione rispetto a quanto ampiamente discusso in sede di Consiglio di Presidenza”. In sostanza, “si è deciso di smentire i precedenti pronunciamenti di Federacciai stessa, comunicati alle istituzioni nazionali e comunitarie a favore della linea dettata da ...

Matteo Salvini - parroco lo accusa durante la messa e i Fedeli lasciano la Chiesa : ... significa fare politica punto e basta. L'ha fatta, domenica mattina alla messa delle 8.30, don Federico Pompei nella piccola Chiesa di Villa Rosa, una frazione di Martinsicuro al confine tra Marche ...

la fine di un'era : leggenda del tennis Federer lascia Nike per Uniqlo : Il campione svizzero, numero due al mondo, ha sfoggiato il nuovo completo Uniqlo in occasione del primo turno contro il serbo Dusan Lajovic a Wimbledon , torneo che detiene e in cui partecipa come ...

Tutto può succedere 3/ Anticipazioni e diretta prima puntata : Federica lascia gli studi (18 giugno) : Tutto può succedere 3, ecco la trama e le Anticipazioni della prima puntata in onda oggi, lunedì 18 giugno 2018: il furto in casa di Ercole ed Emma scolvolge tutti.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:13:00 GMT)