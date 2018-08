Fca torna a crescere a luglio | +3 | 4% in Italia Jeep raddoppia le vendite +102% | bene

Il mercato dell'auto torna a crescere. Per Fca +3 - 4%. Jeep raddoppia le vendite : Il mercato dell'auto torna a crescere in Italia. La Motorizzazione ha immatricolato nel mese di luglio 2018 152.393 autovetture, con una variazione di +4,42% rispetto a luglio 2017, durante il quale ...

Fca E SINDACATI/ La mossa della Fiom per tornare al tavolo con l'azienda : Si è tornati a parlare dell'occupazione in Fca e sono da tenere d'occhio anche le mosse della Fiom, desiderosa di tornare a trattare sul contratto di lavoro. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:07:00 GMT)FCA/ Trump e Marchionne fanno vacillare la piena occupazione in Italia, di F. OppedisanoLAVORO E POLITICA/ Le sviste di Di Maio tra Ilva e Centri per l'impiego, di G. Sabella